Во Владивостоке сегодня весь день сильный дождь

Температура воздуха +9...+11 °C

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 мая, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае облачно, небольшой, местами умеренный дождь, на юге края сильный. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +7...+18 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке пасмурно, дождь, временами сильный. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха +9...+11 °C.



В Уссурийске облачно, Ветер южный умеренный Температура воздуха +13...+15 °C.



В Находке пасмурно, дождь, временами сильный. Ветер восточный, северо-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +10...+12 °C.