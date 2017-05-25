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Общество

Владивостокцев приглашают на уборку места обитания уток-мандаринок

Сбор на субботник – 27 мая в 12 часов на остановке Фанзавод
Фото: Ольга Васик Фото: Ольга Васик
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Субботник по санитарной очистке русла речки Соленой в районе Фанзавода пройдет во Владивостоке 27 мая, сообщает РИА VladNews.

Это одно из мест обитания краснокнижных уток-мандаринок, которые весной прилетают в Приморье на гнездование и остаются здесь до октября. Поглядеть на водоплавающих постоянно приезжают жители и гости Владивостока, и зачастую после визита отдыхающих рекреационная зона буквально утопает в мусоре.

На субботник приглашаются все желающие – неравнодушные к экологии жители приморской столицы.

Сбор на субботник – 27 мая в 12 часов на остановке Фанзавод.

Добраться до места можно на автобусах № 24, 44, на электричке или личным транспортом. Ориентир – школа №44. С собой нужно иметь пакеты для мусора, перчатки, возможно, саженцы кустарников, рассаду цветов, «домики» для мандаринок.

Справка:

Мандаринка — небольшая ярко раскрашенная утка. Мандаринка относится к роду лесных уток, внесена в Красную книгу России. Краска оперения мандаринки поражает своей красотой и яркостью. На одной птице собраны почти все цвета радуги. Не нарушая общего впечатления, они удивительно сочетаются друг с другом. Длинный, широкий разноцветный хохол на голове, веерообразные золотисто-желтые зеркальца на крыльях и кораллово-красный маленький клювик дополняют необычайную красоту самца утки «мандаринки». Эти утки считаются символом брака и супружеской верности, так как эти птицы летают парами и образуют «семью» один раз в жизни.

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