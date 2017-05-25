Ежесуточно более 150 бригад скорой помощи заступают на дежурство в Приморье

В прошлом году приморцы вызывали скорую более 400 тысяч раз по случаю внезапных заболеваний

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Каждые сутки в Приморском крае на дежурство заступает 151 бригада скорой медицинской помощи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Среди них – 106 фельдшерских, 34 врачебных общепрофильных и 11 специализированных бригад.

По словам главного внештатного специалиста департамента здравоохранения по развитию службы скорой медицинской помощи Приморья, главного врача скорой помощи Уссурийска Александр Федейкин, более чем 90% случаев среднее время доезда бригады составляет до 20 минут.

«В случае поступления вызова в экстренной форме, на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи или специализированная выездная бригада», – рассказал он.

Отметим, что в прошлом году врачи службы скорой Приморья выезжали на помощь к жителям края 506594 раза. Из них на ДТП почти 2700 раз. Наибольшее количество раз – 674 – на помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях выезжали врачи скорой помощи Владивостока. Среднее время доезда к месту ДТП составило 13 минут.

В прошлом году приморцы вызывали скорую более 400 тысяч раз по случаю внезапных заболеваний. На втором месте – вызовы из-за несчастных случаев. Тройку «популярных» вызовов занимают медицинские эвакуации – почти 31 тысяча раз.

В департаменте здравоохранения отметили, что в крае в рамках поручения Губернатора Владимира Миклушевского проводится поэтапное обновление автопарка СМП. Так, 2016 году служба «скорой» Приморья пополнилась 33 новыми санитарными автомашинами.

Напомним, по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского для поэтапного внедрения телемедицины в этом году аппаратами теле-ЭКГ планируется оснастить 120 бригад скорой медицинской помощи терапевтического профиля, а также все фельдшерско-акушерские пункты края. Данные с аппаратов будут передаваться в консультационно-диагностические центры интерпретации ЭКГ, где врач уже поставит точный диагноз, назначит оперативное лечение и обеспечит правильную маршрутизацию. Это позволит повысить качество и эффективность диагностики, оказывать людям квалифицированную и своевременную медицинскую помощь до госпитализации и в конечном итоге снизить смертности от острых сердечно-сосудистых заболеваний.

Отметим, в ежегодном Послании Федеральному собранию РФ Президент Владимир Путин поручил в течение ближайших двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны.

«Это позволит врачам даже в отдалённом городе или посёлке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник», – отметил глава государства.