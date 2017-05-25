Воспитанница ДШИ № 5 Владивостока Екатерина Лавринович – лауреат международного конкурса «Весёлый лоскуток»

Катя обладает богатой фантазией, ее способности особенно ярко проявляются в чувстве цвета и композиции

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Воспитанница детской школы искусств № 5 Владивостока Екатерина Лавринович стала лауреатом 1-й степени международного конкурса художественного творчества «Весёлый лоскуток» в номинации «Текстильная кукла», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Юная рукодельница представила на конкурс авторскую куклу – русскую боярыню.

Воспитанница ДШИ № 5 Екатерина Лавринович – лауреат 1-й степени международного конкурса «Весёлый лоскуток» (2).JPG

Прежде чем изготовить куклу, Катя изучила историю русского национального костюма, значение боярства на Руси. Вместе с преподавателем Анной Хохловой рукодельница выбрала ткань для сорочки, сарафана, приволоки, кокошника. Екатерина наделила куклу добротой, сердечностью и красотой.

Конкурс проходил в онлайн режиме с 1 марта по 30 апреля в рамках международного творческого проекта конкурсов художественного творчества «Дерзай-твори», созданного при поддержке Европейской академии естественных наук (Ганновер, Германия). Принять в нём участие могли все желающие от 5 лет до 21 года. Катя Лавринович стала первой в возрастной категории 9-10 лет. Накануне в школу пришёл диплом, подтверждающий победу школьницы.

«Катя обладает богатой фантазией, ее способности особенно ярко проявляются в чувстве цвета и композиции, - отметили в детской школе искусств № 5. – Она хочет быть художником или дизайнером, с удовольствием занимается графикой, лепкой и декоративно-прикладным творчеством».