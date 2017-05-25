В центре города ограничат движение автомобилей

«Зеленый марафон»

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 28 мая, в краевой столице пройдет всероссийская спортивная акция от Сбербанка «Зеленый марафон», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Массовый забег объединит любителей здорового образа жизни и активного отдыха в десятках городах страны. В числе участников проекта и город Владивосток. В связи с этим будут ограничены движение и парковка всех видов транспортных средств по ряду улиц города.

с 11 до 14 часов движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Светланская: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Капитана Шефнера;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова;

- по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланской до дома № 3а по улице Петра Великого;

- по улице Корабельная Набережная: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66б по улице Светланская;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельная Набережная;

- по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Пушкинской;

- на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланская до дома № 16 по улице Пушкинская;

- по улице Дальзаводская: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Металлистов;

- по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Дальзаводской.

На данные периоды времени будет организован объезд по улицам Пушкинской, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева и Суханова.