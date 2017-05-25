Более 700 тысяч молодых деревьев высажено в Приморье

В основном высаживают хвойные породы

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В рамках работ по лесовосстановлению в этом году в Приморском крае уже высажены деревья на площади почти в 280 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.

Высадка деревьев проходит в большинстве муниципалитетах края и охватывает все лесничества Приморья. В первую очередь восстанавливаются лесные насаждения на местах бывших свалок, пустырей, территориях, пострадавших от пожаров или незаконных лесных рубок.

По словам специалистов, в основном высаживаются хвойные породы деревьев. Уже посажено более 700 тысяч молодых деревьев на площади почти 280 гектаров.

Лесовосстановление будет вестись на протяжении всего года.

Всего планируется высадить более 3,5 миллионов саженцев на площади более тысячи гектаров.