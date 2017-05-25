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Спорт

Кубок города по СБЕ ММА разыграли во Владивостоке

Для большинства спортсменов турнир стал первым боевым крещением
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В минувшие выходные во Владивостоке состоялся кубок города по смешанным боевым единоборствам ММА, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Турнир по зрелищному виду единоборств собрал несколько десятков спортсменов. Поединки прошли в спорткомплексе «Олимпиец».

«Турнир проводился для участников, имеющих второй и третий разряд по этому виду спорта. Это делается для того, чтобы больше молодежи имели соревновательный опыт, чтобы дальше смогли участвовать в более весомых соревнованиях», - отметил руководитель федерации смешанного боевого единоборства ММА Владивостока Владислав Ясин.

Для большинства спортсменов турнир стал первым боевым крещением. Многие приходят в ММА, имея базовую подготовку в различных единоборствах. Так, один из участников турнира - Владимир Цой несколько лет занимался кикбоксингом и тайским боксом, прежде чем попробовать себя в смешанном стиле. Всего полгода интенсивных тренировок и вот и как результат - первая победа в турнире.

«Конкуренция на чемпионате была большая, в первом бою хороший соперник попался, но получилось выиграть досрочно. К этому турниру я очень усиленно готовился, и благодаря именитым тренерам Сайгиду Алибекову и Джамалу Курбанову за короткий срок подготовился и победил», - рассказал участник турнира из клуба «Гладиатор» Владимир Цой.

Несмотря на острую конкуренцию, в общекомандном зачете первое место безоговорочно завоевал клуб «Гладиатор», вторым стал «Квадра-Т» и на третьем – «Берсерк». За лето спортсмены отдохнут и наберутся сил, чтобы с началом нового сезона принять участие уже в чемпионате Владивостока.

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