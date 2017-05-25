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Во Владивостоке арестована партия сантехнической контрабанды

Это товары для водяных фильтров
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке задержаны фильтрующие картриджи и аксессуары для бытовых систем очистки воды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. В отношении одной контейнерной партии товаров, прибывшей в морской торговый порт из Китая в адрес российского импортера, был назначен и проведен таможенный досмотр, в ходе которого было установлено, что в этой партии товара - магистральные фильтры для очистки воды бытового назначения и картриджи к ним - находятся еще шесть наименований товаров, незадекларированных по установленной письменной форме. Это 24 картонных коробки, общим весом более 264 килограммов.

Товарами оказались: 100 картриджей к фильтру модели «EcoLine», 200 металлических кранов для питья, 600 металлических соединительных фитингов с краником и 600 металлических соединительных фитингов без краника, 3 000 пластиковых соединительных фитингов различной формы пяти видов, 3 000 пластиковых изделий малого размера в виде подковы.

Товар арестован и помещен на ответственное хранение.

По данному факту Владивостокской таможней решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП России. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой либо конфискация.

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