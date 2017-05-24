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Политика и экономика

Судебная экспертиза расскажет, безопасен ли кинотеатр NewWave CINEMA для владивостокцев

Дело о "бесплатной" аренде до августа приостановлено
Фото: svoboda.org Фото: svoboda.org
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Арбитражный суд Приморского края приостановил судебное производство по делу о здании кинотеатр NewWave CINEMA во Владивостоке. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщила пресс-секретарь суда Ася Бережная. Как она рассказала, причина приостановки - назначение судебной экспертизы, которая продлится до 1 августа. Однако когда именно состоится следующее судебное заседание по данному делу, пока неизвестно.

Отметим, что РИА PrimaMedia пишет о том, что назначенная экспертиза - строительно-техническая, которая должна будет прояснить, затронуты ли в результате произведенных строительных работ несущие конструкции помещений здания, были ли допущены нарушения градостроительных, строительных, санитарных, технических и санитарно-эпидемиологических норм и правил при проведении реконструкции и можно ли сейчас без опаски за жизнь и здоровье граждан эксплуатировать здание.

Напомним, данное дело - о расторжении аренды с нынешними арендаторами здания, которые с 1999 года платят за аренду сумму 200 долларов (по 100 долларов от каждого бизнесмена).

Администрация Владивостока требовала у арендаторов возместить разницу с недополученной за все эти годы суммой (за NewWave CINEMA и "Варяг")  - 58,23 миллиона рублей. Однако суд отказал в удовлетворении искового требования. Сейчас муниципалитет хочет расторгнуть договоры.

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