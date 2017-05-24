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Культура

Академический театр имени М. Горького готовит премьеру для жителей и гостей Владивостока

"Эдит и её демоны"
Фото: Пресс-служба театра Фото: Пресс-служба театра
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького приготовил премьеру для владивостокцев, сообщает РИА VladNews.

26 и 27 мая на сцене театра им.М Горького состоится премьера спектакля «Эдит и её демоны». 

Жанр: музыкально – мистическая мелодрама в 2-х частях.

Эдит Пиаф... Настоящее французское чудо, сотворенное силой любви...

На сцене театра - яркий эмоциональный рассказ о последней любви в жизни легендарной певицы, которую она встретила за два года до своей смерти. Удивительный мужчина оказался рядом, чтобы помочь ее страдающей душе примириться с окружающим миром.

Всю свою жизнь, которую она считала и отвратительной, и в то же время восхитительной, она так легко, так запросто раздавала всю себя, свои деньги, свой голос, свои дни и ночи, что вдруг ей показалось, будто ее душа опустела, но именно в этот страшный момент к ней пришел тот, для кого она хотела умереть на сцене вместе со своей последней песней...

В спектакле заняты: Н.Овчинникова, К.Суворин, М.Волкова, Я.Янковский, засл. Артист РФ С Миллер, С.Коврижных, Д.Самотолкин, Я.Мялк, Е.Вейгель, Д.Неделько, Л.Смагин, М.Марченко, Б.Белебезьев.

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