Администрация Приморья рассказала, чем займется Сергей Матлин после департамента культуры

Появились официальные данные о происходящем

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Сергей Матлин, который до 10 июня будет директором департамента культуры администрации Приморского края, в середине июня возглавит создаваемый ныне Центр содействия развитию молодежи Приморья, сообщили корреспонденту РИА РИА VladNews в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, на данный момент Сергей Матлин находится в отпуске. Ранее в СМИ появилась информация о его увольнении. Теперь, по официальным данным, переход Матлина с одной должности на другую будет выполнен последовательным увольнением с назначением на новое место.

«Учитывая огромный опыт Сергея Валерьевича Матлина в сфере молодежной политики, где он является не только одним из ведущих экспертов, но и эффективным практиком, именно ему было предложено возглавить работу по организации деятельности нового центра. Эта организация призвана обеспечить координацию и развитие различных молодежных программ. Причем, речь идет как об уже существующих и успешно действующих программах, например, волонтерских, так и абсолютно новых проектах, в том числе федерального уровня», – уитирует пресс-служба региональной администрации слова вице-губернатора Приморья Ильи Ковалева.

Центр содействия развитию молодежи Приморья будет отвечать за организацию и проведение мероприятий, направленных на создание условий для вовлечения молодежи в социально-экономическое, культурное, научное и общественное развитие края. Работа центра будет направлена на содействие в реализации социально-значимых молодежных инициатив, обучение добровольцев, организацию культурно-зрелищных мероприятий, пропаганду здорового образа жизни и другие мероприятия, в которых задействована молодежь.

Только в 2017 году Приморье должно принять на своей территории часть программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а также третий Восточный экономический форум.