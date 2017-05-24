Агент «ГЛОНАСС» в Приморье прекращает работать с физлицами

И ликвидирует очередь за терминалами

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Один из уполномоченных агентов АО «ГЛОНАСС» в Приморье – «Сумотори-Авто» – ликвидирует очередь на покупку устройств вызова экстренных оперативных служб и прекращает работать с физлицами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Распределять терминалы предлагается официальным таможенным представителям, пишется на сайте компании.

Многотысячная очередь на приобретение устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье будет ликвидирована. С 1 июня это право будет только у законных таможенных представителей, такое решение принято одним из уполномоченных агентов АО «ГЛОНАСС» в крае «Сумотори-Авто». По словам руководителя группы компаний Виталия Веркеенко, изменение схемы работы вызвано многочисленными махинациями провокациями и серыми схемами

«Согласно договору, агент ГЛОНАСС имеет право самостоятельно определять систему дистрибьюции и порядок установки терминалов, при условии соблюдения технических требований и отчетности перед АО “Глонасс”. Мы взяли на себя дополнительные обязательства по созданию открытой электронной очереди, для того, чтобы исключить спекуляции в этот сложный период. Однако в процессе были выявлены "серые" схемы, ложные заявки, поддельные договоры и доверенности. В связи с этим было принято решение о прекращении работы с физическими лицами и лицами, не имеющими аккредитации таможенного представителя, и переходе на систему дистрибьюции B2B», – сообщил Виталий Веркеенко.

С 1 июня 2017 года распределением терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС» займутся официальные таможенные представители, с которыми «Сумотори-Авто» заключит договоры. Электронная очередь на сайте компании будет закрыта.

В компании также добавили, что вся информация о спекуляциях и незаконной деятельности участников этого сегмента рынка будет направлена в правоохранительные и налоговые органы.

Мнение, что такое право должно быть только у официальных таможенных представителей, имеющих лицензию федеральной таможенной службы, неоднократно высказывали участники рынка.

«Физическое лицо, в свою очередь, может поручить таможенному представителю заключить с агентом АО “ГЛОНАСС” договор поставки оборудования при проведении процедуры таможенного оформления», – отмечают брокеры.

С позицией «Сумотори» согласен и второй уполномоченный агент АО «ГЛОНАСС» в Приморье. По словам директора компании «ВМР» Ивана Подсадникова, компания заинтересована в том, чтобы реализация устройств вызова экстренных оперативных служб, на основе которых выдаются таможенные документы, производилась исключительно организациями, которые являются профессиональными участниками процесса таможенного оформления, ответственность которых закреплена законодательством. Это позволит исключить недобросовестных посредников и спекулянтов, считает он.