Во Владивостоке состоится экологический праздник

Администрация Владивостока приглашает всех жителей и гостей города

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

4 июня в парке культуры и отдыха им. Сергея Лазо (ул. Десятая, 44) состоится городской экологический праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Начало в 12 часов. Мероприятие организовано в рамках объявленного в России Года экологии.

Гостей праздника ожидают различные тематические конкурсы, акции, викторины с призами, а также игровые площадки. Завершится мероприятие праздничным концертом.

Администрация Владивостока приглашает на праздник всех жителей и гостей города.