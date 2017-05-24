Эксперт: Развитие Дальнего Востока должно стать модным

Александр Галушка ответил, что этим "позанимается" АРЧК ДВ

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Сделать модным развитие Дальнего Востока призвал российский политолог и экономист, декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Сергей Караганов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

- Задача, которую мы ставили и которая до сих пор не решена - мы не сделали развитие Сибири и Дальнего Востока модным. Это не клево. Этим занимаются бизнесмены, губернаторы, чиновники. Но у молодежи нет ощущения, что это интересно и модно. Это нужно делать и на уровне МИДа, на уровне пропаганды, и в работе, - сказал Караганов.

Как подчеркнул глава Минвостокразвития Александр Галушка, привлечением трудовых ресурсов и популяризацией макрорегиона занимается специально созданное правительством РФ Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

- Прекрасная идея на счет модности Дальнего Востока. Думаю, Агентство отдельно позанимается этой темой. Этим надо заниматься, это действительно правильно. Дальний Восток граничит с самым динамично развивающимся регионом мира - Азиатско-Тихоокеанским регионом. Нам важно конвертировать эту экономическую мощь в подъем наших дальневосточных территорий, - подчеркнул министр