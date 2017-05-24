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Общество

Врачи Владивостока рассказали о последствиях табакокурения

Администрация Владивостока регулярно проводит общегородские акции и мероприятия
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Круглый стол по вопросам профилактики одной из самых распространенных вредных привычек - табакокурения провела в минувший вторник, 23 мая, администрация Владивостока в рамках реализации программы «Здоровый город», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В рамках круглого стола нарколог, психотерапевт и пульмонолог рассказали о вреде табакокурения на организм и его последствиях, а также о том, как отказаться от пагубной привычки.

«Специалисты рассказали о том, какую помощь они оказывают тем, кто хочет бросить курить. Так, к примеру, в краевом наркологическом диспансере даже открыт и работ кабинет по отказу от курения, - рассказала Ирина Симонова, специалист отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города. - Мы хотим в очередной раз обратить внимание владивостокцев на то, что курение очень вредно для организма».

Отметим, что администрация Владивостока регулярно проводит общегородские акции и мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных привычек и различных заболеваний.

Так, уже 30 мая студенты Владивостока станут участниками акции «Хочешь долго жить - просто брось курить!». В рамках предстоящей акции будут продемонстрированы тематические видеоролики и документальные фильмы, проведено анкетирование о вреде употребления табака. Участников акции ждут индивидуальные консультации врача-нарколога и пульмонолога. Акции «Хочешь долго жить - просто брось курить!» состоится в актовом зале МГУ имени Г.И. Невельского (учебный корпус № 1). Начало в 15:30.

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