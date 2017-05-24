Во Владивостоке определили победителей фестиваля экологических мультфильмов

«Мы в ответе за тех, кто рядом»

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Познакомиться с мудрым Лесовичком, увидеть мир глазами капельки воды и совершить вместе с ней удивительное путешествие, попереживать за маленького леопарда, попавшего в огненное кольцо у себя дома, узнать, как живут микробы... Эти и другие сюжеты легли в основу мультфильмов, показанных в рамках фестиваля экологических мультфильмов во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу города. Его организовали ребята, посещающие детскую студию экологических анимационных фильмов «Ручеёк» во Дворце детского творчества краевой столицы.

В минувшие выходные определили победителей фестиваля. Всего было представлено 28 мультфильмов в пяти номинациях. Каждый из гостей фестиваля получил специальный бюллетень с перечнем названий всех номинаций. А после просмотра отметил в каждой строке понравившийся мультик. В результате подсчёта голосов стали известны лидеры.

Номинация «Мы в ответе за тех, кто рядом».

Лучшим стал мультфильм «Красивые бычки», созданный творческой группой: Галина Блохина, Иван Башков, Альбина Байкалова, Дмитрий Климов, Алексей Нагорных, Анастасия Примаченко, Милана Билим, Владимир Палей.

Номинация «Обучающие мультфильмы для уроков по окружающему миру».

Здесь бесспорным лидером оказался мультфильм «Как художник лес рисовал», который создала Ольга Фаррахова. Озвучивать героев ей помогли Михаил Филимонов и Владимир Палей.

Номинация «Чистый мир вокруг нас: энергосбережение и меньше мусора».

В этой номинации симпатии большинства зрителей были отданы мультфильму "Энергия суслика", созданному по сценарию Дарьи Передериевой творческой группой: Полина Белова Полина, Софья Опина, Ольга Фаррахова, Кирилл Заркевский.

Номинация «Экологические сказки и легенды».

По единодушному мнению зрительского жюри лучшей сказкой стал мультфильм «Дева Мамилчжи», созданный Софьей Опиной по легенде о возникновении петроглифов на берегу Амура.