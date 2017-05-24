Завтра Приморье окажется во власти мощнейшего циклона 17:10, 24 мая Завтра Приморье окажется во власти мощнейшего циклона
Большегруз влетел в бетонные блоки в Приморье 16:29, 24 мая Большегруз влетел в бетонные блоки в Приморье (Фото)
В Приморье при загадочных обстоятельствах пропал молодой человек 16:24, 24 мая В Приморье при загадочных обстоятельствах пропал молодой человек (Фото)
Новостная лента
Май, 25 четверг
01:23
Судьбу Игоря Пушкарева решит Мосгорсуд 25 мая Эксклюзив
01:23
Приморский депутат нецензурно высказался в адрес президента России в соцсетях
01:23
​Страшная авария произошла в центре Владивостока: у фуры отказали тормоза Видео
01:21
Во Владивостоке определили победителей фестиваля экологических мультфильмов
00:39
Кубок города по СБЕ ММА разыграли во Владивостоке Фото
Май, 24 среда
23:15
Во Владивостоке состоится экологический праздник
22:07
Агент «ГЛОНАСС» в Приморье прекращает работать с физлицами
21:33
Врачи Владивостока рассказали о последствиях табакокурения
20:15
Академический театр имени М. Горького готовит премьеру для жителей и гостей Владивостока Фото
19:21
Во Владивостоке пройдет первый этап любительских автогонок «Zmeinka time attack challenge»
18:02
В выходные на центральной площади Владивостока состоится общегородская ярмарка
17:56
Судебная экспертиза расскажет, безопасен ли кинотеатр NewWave CINEMA для владивостокцев
17:52
В Приморье установлены новые тарифы на общедомовые нужды
17:46
Воспитанница яхт-клуба "Семь футов" готовится к Первенству Европы 2017
17:34
Эксперт: Развитие Дальнего Востока должно стать модным
17:25
Запуски моделей скоростных кораблей прошли в парке Минного городка во Владивостоке Фото
17:10
Завтра Приморье окажется во власти мощнейшего циклона
17:05
Администрация Приморья рассказала, чем займется Сергей Матлин после департамента культуры
16:59
Перец чили помогает похудеть, - ученые
16:46
Электрощитовая стала причиной возгорания дома в Черниговке
16:35
За сутки в Приморье зарегистрировано семь пожаров
16:29
Большегруз влетел в бетонные блоки в Приморье Фото
16:24
В Приморье при загадочных обстоятельствах пропал молодой человек Фото
16:13
Широкое празднование Дня России пройдёт во Владивостоке 12 июня
16:12
Траулер «Капитан Чернов», горевший в Охотоморье, отремонтируют в Корее
16:04
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Андрея Пушкарева Эксклюзив
16:03
Серьезная авария произошла ночью в Приморье Фото
15:55
Китаянка попалась на контрабанде сигарет в Приморье
15:46
Приморец лишился свободы за изготовление наркотиков
15:33
Депутаты Думы Владивостока показали доходы: от нуля рублей до 44 миллионов
15:25
В приморском селе Шахты сгорел дом
15:05
В Приморье продолжается ремонт трассы Артем-Находка
14:54
Приморские депутаты нашли применение двум миллиардам Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4136 (75) от 25 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Туристов заманивали экологией и самобытностью
«Хаятт» впишет Приморье в долговую историю
В Минный городок запустили скоростные корабли
Школе скажут прощай
Чаще всего «скорую» вызывают в случае внезапной болезни
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Во Владивостоке определили победителей фестиваля экологических мультфильмов

«Мы в ответе за тех, кто рядом»
Фото: whaily.com Фото: whaily.com
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Познакомиться с мудрым Лесовичком, увидеть мир глазами капельки воды и совершить вместе с ней удивительное путешествие, попереживать за маленького леопарда, попавшего в огненное кольцо у себя дома, узнать, как живут микробы... Эти и другие сюжеты легли в основу мультфильмов, показанных в рамках фестиваля экологических мультфильмов во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу города. Его организовали ребята, посещающие детскую студию экологических анимационных фильмов «Ручеёк» во Дворце детского творчества краевой столицы.

В минувшие выходные определили победителей фестиваля. Всего было представлено 28 мультфильмов в пяти номинациях. Каждый из гостей фестиваля получил специальный бюллетень с перечнем названий всех номинаций. А после просмотра отметил в каждой строке понравившийся мультик. В результате подсчёта голосов стали известны лидеры.

Номинация «Мы в ответе за тех, кто рядом».

Лучшим стал мультфильм «Красивые бычки», созданный творческой группой: Галина Блохина, Иван Башков, Альбина Байкалова, Дмитрий Климов, Алексей Нагорных, Анастасия Примаченко, Милана Билим, Владимир Палей.

Номинация «Обучающие мультфильмы для уроков по окружающему миру».

Здесь бесспорным лидером оказался мультфильм «Как художник лес рисовал», который создала Ольга Фаррахова. Озвучивать героев ей помогли Михаил Филимонов и Владимир Палей.

Номинация «Чистый мир вокруг нас: энергосбережение и меньше мусора».

В этой номинации симпатии большинства зрителей были отданы мультфильму "Энергия суслика", созданному по сценарию Дарьи Передериевой творческой группой: Полина Белова Полина, Софья Опина, Ольга Фаррахова, Кирилл Заркевский.

Номинация «Экологические сказки и легенды».

По единодушному мнению зрительского жюри лучшей сказкой стал мультфильм «Дева Мамилчжи», созданный Софьей Опиной по легенде о возникновении петроглифов на берегу Амура.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке состоится экологический праздник
23:15, 24 мая 2017 Во Владивостоке состоится экологический праздник

Администрация Владивостока приглашает всех жителей и гостей города

Агент «ГЛОНАСС» в Приморье прекращает работать с физлицами
22:07, 24 мая 2017 Агент «ГЛОНАСС» в Приморье прекращает работать с физлицами

И ликвидирует очередь за терминалами

Врачи Владивостока рассказали о последствиях табакокурения
21:33, 24 мая 2017 Врачи Владивостока рассказали о последствиях табакокурения

Администрация Владивостока регулярно проводит общегородские акции и мероприятия

В выходные на центральной площади Владивостока состоится общегородская ярмарка
18:02, 24 мая 2017 В выходные на центральной площади Владивостока состоится общегородская ярмарка

26 и 27 мая

В Приморье установлены новые тарифы на общедомовые нужды
17:52, 24 мая 2017 В Приморье установлены новые тарифы на общедомовые нужды

Постановление о введении новых тарифов вступит в силу 1 июня

Завтра Приморье окажется во власти мощнейшего циклона
17:10, 24 мая 2017 Завтра Приморье окажется во власти мощнейшего циклона

Владивосток накроют дожди

Большегруз влетел в бетонные блоки в Приморье
16:29, 24 мая 2017 Большегруз влетел в бетонные блоки в Приморье

Подробности устанавливаются