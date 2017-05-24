В Приморье установлены новые тарифы на общедомовые нужды

Постановление о введении новых тарифов вступит в силу 1 июня

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Департамент по тарифам Приморья утвердил новые нормативы на потребление электричества, горячую и холодную воды на общедомовые нужды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Как сообщили в ведомстве, новые тарифы на потребление электроэнергии снижены. В нормативе за электроэнергию появилось две новые категории:

«Введены позиции для многоквартирных домов с лифтами и оборудованными электроотопительными, электронагревательными установками для горячего водоснабжения, в отопительный период и вне его», - уточнили в ведомстве, отметив, что введение этих категорий обусловлено особенностями некоторых новостроек.

Постановление о введении новых тарифов вступит в силу 1 июня.

С подробной таблицей утверждённых тарифов за ОДН можно ознакомиться здесь.

Напомним, законопроект, ужесточающий регулирование начисления общедомовых нужд, принят Государственной Думой в первом чтении 14 апреля. Проект предписывает выставлять плату за ОДН в размере не выше установленного в регионе норматива, однако если установленные в доме приборы учета фиксируют меньшие расходы, плата должна рассчитываться в соответствии с его показаниями – по факту потребления.

Если же приборы фиксируют повышенное потребление, превышение норматива возможно только при принятии соответствующего решения общим собранием жильцов.

С 1 января 2017 года плата за ОДН превратилась из коммунальной услуги в жилищную. Начисления за общедомовые нужды делает теперь управляющая компания, а не поставщики тепла, воды или электроэнергии. Кроме того, новый порядок расчета позволяет не учитывать фактические показания общедомовых приборов учета, и многие управляющие компании этим воспользовались.

Как отметили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, новый порядок призван защитить собственников, сделав расходы на ЖКХ более прозрачными и предсказуемыми.

Новые нормативы на оплату ОДН регионам, по гостребованиям, необходимо установить до 1 июня 2017 года. Планируется установить четыре группы нормативов: для многоэтажных домов с лифтом, с бойлером, с лифтом и с бойлером, без лифта и без бойлера.

Отметим, с начала года в государственную жилищную инспекцию Приморского края поступило около 600 обращений граждан на предмет правильности выставления счетов за ОДН. Жилинспекция проводила проверки управляющих компаний и ТСЖ, если выявлялись нарушения, то компании должны были произвести перерасчет. Такой перерасчет уже произвели ряд управляющих компаний края.

Жилищные инспекторы напоминают: выставлять счета за потребленные ресурсы обслуживающие организации должны только по приборам учета.

Управляющие компании обязаны информировать жильцов, разъяснять им порядок начисления платежей, аргументировать, откуда в коммунальных квитанциях берутся те или иные цифры.

Справка:

Общедомовые нужды – это статья расходов, которая есть в квитанциях жильцов всех многоквартирных домов (МКД). Плата за ОДН – это плата за коммунальный ресурс на содержание общедомового имущества: освещение подъездов, электрозатраты на работу лифтов, за воду, используемую для уборки подъездов. Эта плата зависит от площади мест общего пользования, а также от типа и этажности дома.