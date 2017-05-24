Гонщица из Владивостока адекватно оценивает свои силы и возможности

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Бронзовая призерка недавно прошедшего в Сочи Кубка России в олимпийских классах яхт (классы 470, 49-й, 49-й FX, RS:X, Лазер, Лазер-радиал и Накра 17), победительница в своем возрасте , 17-летняя Мария Кислухина готовится к Первенству Европы 2017. Престижные соревнования состоятся в июле в Польше, г.Гданьск, а пока Маша отрабатывает технику руления и работу с парусами на родной акватории Владивостока под руководством опытного и именитого наставника, тренера Михаила Николаевича Уткина и параллельно сдаёт ЕГЭ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу яхт-клуба «Семь футов».

Маша Кислухина занимается в детской парусной секции яхт-клуба «Семь футов» с 10 лет. Как рассказывает тренер Михаил Уткин, высокий результат на Кубке России – это закономерность. Свою первую большую награду она завоевала на Первенстве мира в Карацу, Япония, где Маша стала первой среди девушек до 16 лет и пятой в абсолютном зачёте. И далее результаты только прогрессировали.

- Машу всегда отличало два главных качества – упорство и трудолюбие, - рассказывает наставник. - Даже если у нее неудачные выходы на первый знак, она продолжает бороться, не сдаётся, собирается и к концу гонки, как правило, улучшает показатели, что часто является неожиданным для её соперниц.

На Кубке России Мария выступала в классе «Лазер-радиал». Юная яхтсменка в прошлом году пересела на новый для себя класс яхты и теперь ей приходится бороться с опытными соперницами. Маша признаётся, что ей это даётся очень непросто, тем не менее результат на общероссийских соревнованиях порадовал и её саму, и тренера. Сейчас Маша является первым номером в молодёжной сборной России по парусному спорту и в рейтинге спортсменов, отобранных на ПЕ 2017.

Нужно сказать, что гонщица из Владивостока адекватно оценивает свои силы и возможности. Безусловно, на соревнованиях в Польше Маша рассчитывает попасть в топ-10, но понимает, что для такой серьезной цели нужно интенсивно готовиться и искать максимальную скорость.

Задачи тренера и его воспитанницы на этот сезон – достойно выступить на Первенстве Европы, отобраться на Первенство Мира, по окончании отгоняться на Первенстве России, попасть в состав молодежной сборной России и достойно выступить на Чемпионате России в олимпийских классах яхт, показав таким образом, что спортсменка способна гоняться во «взрослом» флоте. А дальше – Олимпиада 2020 года в Японии, Токио, куда у Маши есть все шансы попасть.