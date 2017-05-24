Серьезная авария произошла ночью в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе города Артема, где столкнулись два легковых автомобиля, один из которых принадлежал компании такси. Известно, что за рулем автомобиля марки Honda C-RV находился житель поселка Дунай. По предварительной информации, именно он и стал виновником аварии, превысив допустимый скоростной режим на данном участке трассы.

Водитель Honda C-RV не справился с управлением своего авто и совершил столкновение с другим участником движения - автомобилем местной таксомоторной компании. В результате столкновения автомобили получили сильнейшие повреждения, у одного из них заклинило сигнал, поэтому авария получилась "звонкой".

Информации о пострадавших пока не имеется. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

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