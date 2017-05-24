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Дело Пушкарёва

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Андрея Пушкарева

Брат временно отстраненного от должности главы Владивостока находится под домашним арестом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста генеральному директору ООО "Востокцемент" Андрею Пушкареву- брату временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева - рассмотрит Басманный районный суд Москвы 25 мая. Начало заседания в 9.00 (время московское). Об этом сообщил РИА VladNews адвокат Андрея Пушкарева Владимир Поликарпов.

Напомним, Басманный районный суд Москвы 16 февраля продлил срок домашнего ареста Андрею Пушкареву до 30 мая 2017 года. 

Суд не прислушался к доводам защиты о состоянии здоровья Андрея Пушкарева и необходимости срочного лечения после несчастного случая, произошедшего с ним в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года.

В этот же день, 25 мая, в Московском городском суде рассмотрят вопрос о продлении меры пресечения для временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева. Заседание назначено на 10.30 утра. 

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