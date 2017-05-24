Перец чили помогает похудеть, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Ученые из разных стран выяснили, что регулярное употребление перца чили способствует снижению веса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Мир24.

Добровольцам нужно было на 12 недель включить в свой рацион перец чили. Секрет «волшебного» воздействия данного продукта на фигуру человека - в содержащемся в нем алкалоиде каспаицин, который стимулирует естественные процессы пищеварения. Именно это вещество, придающее перцу жгучесть, увеличивает метаболизм жиров, ускоряет расход энергии и регулирует уровень инсулина в крови, что и приводит в итоге к похудению, отмечают ученые.

Исследователи надеются, что в будущем на основе вытяжки из перца чили можно будет создать эффективные лекарства и БАДы (биологически активные добавки), которые найдут применение в диетологии.