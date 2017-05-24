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Китаянка попалась на контрабанде сигарет в Приморье

Из ее багажа достали 230 пачек сигарет производства КНР
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

За неполные пять месяцев 2017 года таможенниками Уссурийской таможни Приморского края было выявлено 35 фактов незаконного перемещения через границу РФ табачных изделий, изъято более 1,5 тысяч пачек сигарет. Как правило, граждане пытаются ввезти товар на территорию РФ из КНР, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Так, должностные лица Лесозаводского таможенного поста выявили в багаже гражданки КНР, следовавшей из Китая в Россию, 4 600 сигарет (230 пачек). Женщина заявила, что не имеет при себе товаров, подлежащих таможенному декларированию, а также запрещенных или ограниченных к ввозу, таможенную декларацию не заполняла и не подавала. Однако с помощью рентгеновской установки среди личных вещей гражданки был обнаружен подлежащий декларированию товар в коммерческих объемах. По словам правонарушительницы, товар она перемещала для знакомых. Возбуждено дело об административном правонарушении, товар изъят и направлен на экспертизу.

Справка:

Физическое лицо, достигшее 18 лет, имеет право беспошлинно ввозить табак и табачные изделия в количестве 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов из расчета на одного человека. Превышение указанных лимитов на ввоз табака запрещено.

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