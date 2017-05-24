Электрощитовая стала причиной возгорания дома в Черниговке

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Черниговского муниципального района утром, 23 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о возгорании в доме на улице Боровикова, расположенного в селе Черниговка.

Оперативно прибыв по указанному адресу, пожарные бригады приступили к тушению. Вскоре была проведена разведка и установлен очаг возгорания. На третьем этаже здания горела электрощитовая.

Общая площадь возгорания составила 1 кв. м. Погибших и пострадавших нет. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 7 огнеборцев и 2 единицы техники.