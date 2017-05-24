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Политика и экономика

Депутаты Думы Владивостока показали доходы: от нуля рублей до 44 миллионов

Большинство отработало на чистом энтузиазме
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Депутатский корпус Думы Владивостока рассказал о своих годовых доходах, сообщает корреспондент РИА VladNews. Заработанное за год городскими парламентариями колеблется в диапазоне 0-44 миллионов. В подавляющем большинстве случаев речь идет о побочных от работы в Думе доходах: почти все депутаты здесь работают на чистом энтузиазме, а зарплату в Думе получают только трое депутатов.

Абсолютный рекорд по доходу в 2016 году принадлежит председателю комитета по экономической политике и муниципальной собственности Дмитрию Сулееву, который за год заработал 43,9 миллиона рублей. На втором месте - Александр Кириченко с доходом в 30,7 миллиона.

Наименьший доход показал Станислав Примаченко, который за год, судя по декларации, не заработал ничего. Кроме того, самые невысокие доходы показали депутаты Ярослав Ливанский (90 тысяч рублей) и Павел Ильницкий (100 тысяч).

Среди депутатов, занимающих посты председателей  и заместителей председателей думских комитетов, наибольший доход у Сулеева (председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности), а наименьший - у Александра Юртаева (зам председателя комитета по городскому хозяйству) - 495 тысяч рублей.

Что касается верхушки городского депутатского корпуса, председатель владивостокской Думы задекларировала в 2016 году доход в размере 1,5 миллионов рублей, а ее заместители Александр Кириченко и Дмитрий Пенязь - в размере 30,7 миллиона рублей и 533 тысяч рублей соответственно.

Что касается депутатских супругов, наибольший доход в 2016 году показала жена Дмитрия Сулеева, которая обогнала своего мужа-рекордсмена, заработав 55, 1 миллиона рублей.

Напомним, что декларации депутатов городской Думы за 2015 год вызвали вопросы у прокуратуры, которая инициировала проверку. Ситуация вылилась в судебное разбирательство.

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