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Происшествия

В Приморье при загадочных обстоятельствах пропал молодой человек

Мать с апреля прошлого года разыскивает парня
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Мать разыскивает своего сына, который пропал при загадочных обстоятельствах, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел еще в начале апреля 2016 года. Парень по имени Михаил отправился на рыбалку в ночь со 2 на 3 апреля, однако доехать до места назначения ему не удалось. По пути, в районе Кипарисово-1, село в Надеждинском районе Приморского края, произошла авария с участием автомобиля Михаила. 

По словам матери парня, Веры Варзарь, последним, кто видел ее сына, был таксист, проезжавший мимо. Он рассказал, что Михаил Варзарь на вид был избит. Куда он делся после происшествия - неизвестно вот уже больше года.

Мать просит помощи у очевидцев происшествия. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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