Администрация Приморья рассказала, чем займется Сергей Матлин после департамента культуры 17:05, 24 мая Администрация Приморья рассказала, чем займется Сергей Матлин после департамента культуры
Большегруз влетел в бетонные блоки в Приморье 16:29, 24 мая Большегруз влетел в бетонные блоки в Приморье (Фото)
В Приморье при загадочных обстоятельствах пропал молодой человек 16:24, 24 мая В Приморье при загадочных обстоятельствах пропал молодой человек (Фото)
Новостная лента
Май, 24 среда
17:48
Судьбу Игоря Пушкарева решит Мосгорсуд 25 мая Эксклюзив
17:48
Приморский депутат нецензурно высказался в адрес президента России в соцсетях
17:48
​Страшная авария произошла в центре Владивостока: у фуры отказали тормоза Видео
17:46
Воспитанница яхт-клуба "Семь футов" готовится к Первенству Европы 2017
17:34
Эксперт: Развитие Дальнего Востока должно стать модным
17:25
Запуски моделей скоростных кораблей прошли в парке Минного городка во Владивостоке Фото
17:10
Завтра Приморье окажется во власти мощнейшего циклона
17:05
Администрация Приморья рассказала, чем займется Сергей Матлин после департамента культуры
16:59
Перец чили помогает похудеть, - ученые
16:46
Электрощитовая стала причиной возгорания дома в Черниговке
16:35
За сутки в Приморье зарегистрировано семь пожаров
16:29
Большегруз влетел в бетонные блоки в Приморье Фото
16:24
В Приморье при загадочных обстоятельствах пропал молодой человек Фото
16:13
Широкое празднование Дня России пройдёт во Владивостоке 12 июня
16:12
Траулер «Капитан Чернов», горевший в Охотоморье, отремонтируют в Корее
16:04
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Андрея Пушкарева Эксклюзив
16:03
Серьезная авария произошла ночью в Приморье Фото
15:55
Китаянка попалась на контрабанде сигарет в Приморье
15:46
Приморец лишился свободы за изготовление наркотиков
15:33
Депутаты Думы Владивостока показали доходы: от нуля рублей до 44 миллионов
15:25
В приморском селе Шахты сгорел дом
15:05
В Приморье продолжается ремонт трассы Артем-Находка
14:54
Приморские депутаты нашли применение двум миллиардам Фото
14:48
Сергей Матлин останется главой департамента культуры Приморья до 10 июня
14:43
В Приморье ищут 64-летнего мужчину
14:34
Автомобилист сбил ребенка во Владивостоке
14:32
Андрей Андрейченко пошел на повышение
14:24
Автобус протаранил «Гелендваген» во Владивостоке
14:21
Система контроля за угольной пылью в Находке будет публичной
14:14
Во Владивостоке подвели итоги конкурса «Класс года» Фото
14:06
Депутаты одобрили вливание еще 1,2 миллиардов в отель Hyatt
13:59
Исполняющий обязанности глава города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам
13:52
Во Владивостоке нашли партию польских яблок
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4135 (74) от 24 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Молодой семье квартиру со скидкой
Море – тоже доступная среда
Святые с соседнего двора
Чудо-юдо рыба-арт
Пока тигр ушел на охоту...
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Завтра Приморье окажется во власти мощнейшего циклона

Владивосток накроют дожди
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Первая половина рабочей недели в Приморье оказалось сырой и прохладной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В большинстве районов время от времени шли дожди, максимальная температура не превышала +19 °С.

Сегодня, 24 мая, в Приморье облачно, в западных районах края грозовые дожди, в течение дня фронт будет перемещаться на восток и дожди распространятся на большую часть края. Температурный фон сохранится в пределах +10…+18 °С.

Во второй половине дня возможен кратковременный дождь и во Владивостоке. Ветер южный умеренный до сильного. В условиях облачной погоды дневной прогрев будет незначительным, столбик термометра поднимется до +13…+15 °С.

В предстоящую ночь над Приморьем сохранится поле повышенного атмосферного давления. В большинстве районов без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха +1…+9 °С.

Завтра днем, 25 мая, Приморье окажется во власти циклона. В крае начнутся дожди, наиболее интенсивные на юге. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура +8…+19 °С.

Во Владивостоке завтра облачно, ночью небольшой дождь, днем его интенсивность увеличится. Ветер сильный. Температура ночью +6…+8 °С. Прохладно и днем, +10…+12 °С.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Большегруз влетел в бетонные блоки в Приморье
16:29, 24 мая 2017 Большегруз влетел в бетонные блоки в Приморье

Подробности устанавливаются

Широкое празднование Дня России пройдёт во Владивостоке 12 июня
16:13, 24 мая 2017 Широкое празднование Дня России пройдёт во Владивостоке 12 июня

Начало в 12 часов

Траулер «Капитан Чернов», горевший в Охотоморье, отремонтируют в Корее
16:12, 24 мая 2017 Траулер «Капитан Чернов», горевший в Охотоморье, отремонтируют в Корее

К аварийному судну из Владивостока следует морской буксир «Гриф»

В Приморье продолжается ремонт трассы Артем-Находка
15:05, 24 мая 2017 В Приморье продолжается ремонт трассы Артем-Находка

В общей сложности будет отремонтировано 32 километра автодороги

Система контроля за угольной пылью в Находке будет публичной
14:21, 24 мая 2017 Система контроля за угольной пылью в Находке будет публичной

Данные о проверках будут появляться в интернете

Во Владивостоке подвели итоги конкурса «Класс года»
14:14, 24 мая 2017 Во Владивостоке подвели итоги конкурса «Класс года»

В ДДТ прошел отчетный концерт

Исполняющий обязанности глава города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам
13:59, 24 мая 2017 Исполняющий обязанности глава города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам

Для выполнения просьб и предложений граждан отданы поручения соответствующим структурам администрации города