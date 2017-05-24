Завтра Приморье окажется во власти мощнейшего циклона

Владивосток накроют дожди

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Первая половина рабочей недели в Приморье оказалось сырой и прохладной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В большинстве районов время от времени шли дожди, максимальная температура не превышала +19 °С.

Сегодня, 24 мая, в Приморье облачно, в западных районах края грозовые дожди, в течение дня фронт будет перемещаться на восток и дожди распространятся на большую часть края. Температурный фон сохранится в пределах +10…+18 °С.

Во второй половине дня возможен кратковременный дождь и во Владивостоке. Ветер южный умеренный до сильного. В условиях облачной погоды дневной прогрев будет незначительным, столбик термометра поднимется до +13…+15 °С.

В предстоящую ночь над Приморьем сохранится поле повышенного атмосферного давления. В большинстве районов без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха +1…+9 °С.

Завтра днем, 25 мая, Приморье окажется во власти циклона. В крае начнутся дожди, наиболее интенсивные на юге. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура +8…+19 °С.

Во Владивостоке завтра облачно, ночью небольшой дождь, днем его интенсивность увеличится. Ветер сильный. Температура ночью +6…+8 °С. Прохладно и днем, +10…+12 °С.