Приморец лишился свободы за изготовление наркотиков

Суд признал фигуранта дела виновным

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Житель Артема осужден в незаконном хранении, перевозке и изготовлении наркотиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в окрестностях села камень Рыболов подозреваемого задержали сотрудники Госавтоинспеции: мужчина на мотоцикле с рюкзаком за спиной пытался скрыться от полицейских, свернув с проезжей части на полевую дорогу. Злоумышленника задержали инспекторы дорожно-патрульной службы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра полицейские обнаружили в рюкзаке подозреваемого три канистры с раствором наркотического средства - масла каннабиса в органическом растворителе и банку с семенами конопли.

Транспортное средство и наркотики были изъяты. Задержанный свою вину признал полностью, пояснив, что является жителем города Артема, а в село Камень-Рыболов приехал порыбачить.

В ходе следствия установлено, что мужчина, зная о месте произрастания наркосодержащих растений, собрал дикорастущую коноплю с целью изготовления из нее масла каннабиса для личного употребления. Однако довести задуманное до конца ему не удалось, так как он был задержан полицейскими. По факту незаконного хранения, перевозки и изготовления наркотических средств, совершенных в крупном размере, было возбуждено уголовное дело.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.