Сергей Матлин останется главой департамента культуры Приморья до 10 июня

Ранее появилась информация о его увольнении

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Сергей Матлин будет возглавлять департамент культуры Приморского края до 10 июня. Об этом он сообщил корреспонденту РИА VladNews. Что будет дальше, Матлин не уточнил, а сейчас он находится в отпуске (с 15 мая). Ранее в местных СМИ появилась информация со ссылкой на информированные источники о том, что нынешний глава департамента культуры покинет пост после отпуска (в который пошел с последующим увольнением по собственному желанию).

Официальных комментариев пресс-службы региона по вопросу о том, что происходит в департаменте культуры, пока не поступало.

На этом посту Сергей Матлин находится с декабря 2016 года.

Необходимо отметить, что 5 мая на своей странице в Fb Матлин написал: "За непродолжительное время работы в администрации края я успел несколько раз весьма сильно удивиться. Возможно, потому, что ещё помню свой первый заход в АПК двадцать лет назад. То есть есть, с чем сравнивать. Хотя, конечно, сравнения не корректны по принципу, так как система госслужбы изменилась более чем принципиально. Но с эмоциями то ничего не поделаешь. Впрочем, оставлю их для томика мемуаров...

Пока же о крайнем из удивлений. Вчера мне прилетело "письмо счастья" - постановление о назначении мне административного наказания. За нарушение законодательства о госзакупках. Штраф 5000 руб.

Честно говоря, не ведал до сих пор, что один директор департамента может штрафовать другого. Теперь ведаю. Более того, кругозор мой юридический теперь стал ещё шире - знаю, что могу обжаловать сиё решение в суде. Чем, конечно же, сразу после праздников воспользуюсь. Ибо считаю "приговор" коллеги не справедливым.

Хотя, конечно, удивительно, что коллеги выясняют отношения друг с другом и с законом в суде...."