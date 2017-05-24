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Фоторепортажи

Приморские депутаты нашли применение 2 миллиардам

Парламентарии скорректировали бюджет
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Заседание началось с отчета о работе парламента в 2016 году, сообщили РИА VladNews в пресс-службе краевого парламента.

На заседании принято решение предоставить госгарантию на достройку отеля Hyatt на Корабельной Набережной во Владивостоке в размере 1,2 млрд рублей. 

Депутаты также рассмотрели корректировку краевого бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Это связано с поступлением свыше двух миллиардов за счет федеральных средств и увеличением собственных доходов на 332 млн рублей. Средства будут направлены на развитие экономики и социальную сферу. В повестке будет и проект закона о внесении изменений в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. В него будут добавлены средства на высокотехнологичную помощь и выплаты сельским докторам.

Также депутаты приняли законопроект, касающийся реализации государственной антикоррупционной политики. Новый закон обяжет предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, а также лицами, замещающими указанные должности.

Изменения внесены и в Избирательный кодекс Приморского края. В связи с предстоящими в 2017 году выборами депутатов представительных органов предлагается увеличить предельные размеры расходования средств избирательного фонда.

Депутаты рассмотрели заявление своего коллеги Андрея Андрейченко с просьбой о сложении полномочий в связи с переходом на работу в Государственную Думу.

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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