Андрей Андрейченко пошел на повышение

Он стал депуатом Госдумы

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Краевые законодатели досрочно прекратили полномочия депутата Законодательного Собрания Приморского края Андрея Андрейченко, сообщили РИА VladNews в пресс-службе краевого парламента.

Решение принято на основании личного заявления Андрея Андрейченко, избранного в 2016 году по единому избирательному округу в составе списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутого Приморским региональным отделением Политической партии ЛДПР.

Андрей Андрейченко продолжит законодательную деятельность в качестве депутата Государственной Думы от Приморского края. По решению высшего политического совета ЛДПР ему будет передан вакантный мандат.

Освободившее место в краевом парламенте в соответствии с законодательством займет очередной представитель партийного списка.

Напомним, Андрей Андрейченко совсем недавно получил мандат в Законодательном Собрании Приморья. Ранее он был депутатом Думы Владивостока.