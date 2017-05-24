Андрей Андрейченко пошел на повышение

Краевые законодатели досрочно прекратили полномочия депутата Законодательного Собрания Приморского края Андрея Андрейченко, сообщили РИА VladNews в пресс-службе краевого парламента.
Решение принято на основании личного заявления Андрея Андрейченко, избранного в 2016 году по единому избирательному округу в составе списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутого Приморским региональным отделением Политической партии ЛДПР.
Андрей Андрейченко продолжит законодательную деятельность в качестве депутата Государственной Думы от Приморского края. По решению высшего политического совета ЛДПР ему будет передан вакантный мандат.
Освободившее место в краевом парламенте в соответствии с законодательством займет очередной представитель партийного списка.
Напомним, Андрей Андрейченко совсем недавно получил мандат в Законодательном Собрании Приморья. Ранее он был депутатом Думы Владивостока.