В Приморье продолжается ремонт трассы Артем-Находка

В общей сложности будет отремонтировано 32 километра автодороги

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

В Приморье продолжается ямочный ремонт дороги Артем-Находка, в настоящее время работу ведутся сразу на трех участках, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.

В настоящее время ремонт ведется в районе автостанции в Шкотово, а также на 82-м и 90-м километрах трассы Артем-Находка в районе ЗАТО Фокино. Еще три дорожные бригады Примавтодора работают на дороге Шкотово-Партизанск.

Стоит отметить, что в июне на трассе Артем-Находка-порт Восточный начнется капитальный ремонт участков общей протяженностью 32 километра.