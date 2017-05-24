Приморские депутаты нашли применение 2 миллиардам 14:54, 24 мая Приморские депутаты нашли применение 2 миллиардам (Фото)
Сергей Матлин останется главой департамента культуры Приморья до 10 июня 14:48, 24 мая Сергей Матлин останется главой департамента культуры Приморья до 10 июня
В Приморье ищут 64-летнего мужчину 14:43, 24 мая В Приморье ищут 64-летнего мужчину
Новостная лента
Май, 24 среда
15:06
​Страшная авария произошла в центре Владивостока: у фуры отказали тормоза Видео
15:05
В Приморье продолжается ремонт трассы Артем-Находка
14:54
Приморские депутаты нашли применение 2 миллиардам Фото
14:48
Сергей Матлин останется главой департамента культуры Приморья до 10 июня
14:43
В Приморье ищут 64-летнего мужчину
14:34
Автомобилист сбил ребенка во Владивостоке
14:32
Андрей Андрейченко пошел на повышение
14:24
Автобус протаранил «Гелендваген» во Владивостоке
14:21
Система контроля за угольной пылью в Находке будет публичной
14:14
Во Владивостоке подвели итоги конкурса «Класс года» Фото
14:06
Депутаты одобрили вливание еще 1,2 миллиардов в отель Hyatt
13:59
Исполняющий обязанности глава города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам
13:52
Во Владивостоке нашли партию польских яблок
13:44
Что делать, если поймал на себе клеща в Приморье
13:35
В Приморье не могут собрать коллегию присяжных для пересмотра дела «приморских партизан»
13:30
В Приморье сменился глава Управления Росприроднадзора
13:22
Семьи Владивостока стали обладателями свидетельств о праве получения соцвыплаты на покупку жилья
13:16
В центре Владивостока произошел порыв теплотрассы
13:11
Во вторник во Владивостоке произошло почти 80 аварий Эксклюзив
12:59
В Приморье обнаружен алкоголь без лицензии
12:49
В Приморье школьница получила травмы от столкновения с грузовым поездом
12:41
Пьяный приморец избил и изнасиловал свою знакомую
12:37
Цветение в Ботаническом саду Владивостока Фото
12:28
Гребно-парусная регата МГУ прошла во Владивостоке Видео
12:25
Евро взял курс на повышение
12:11
В разных районах Владивостока почти одновременно произошло два одинаковых ДТП Эксклюзив
12:01
Владивосток покорил своей красотой жителей России Видео
11:49
За сутки в Приморье произошло почти 100 аварий
11:39
В жизни Сереги Питерского произошло важное событие Фото
11:38
Неизвестный совершил нападение на офис финансовой компании во Владивостоке
11:29
Во Владивостоке обнаружено более 2 тонн просроченной рыбы
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4135 (74) от 24 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Молодой семье квартиру со скидкой
Море – тоже доступная среда
Святые с соседнего двора
Чудо-юдо рыба-арт
Пока тигр ушел на охоту...
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

В Приморье продолжается ремонт трассы Артем-Находка

В общей сложности будет отремонтировано 32 километра автодороги
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

В Приморье продолжается ямочный ремонт дороги Артем-Находка, в настоящее время работу ведутся сразу на трех участках, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.

В настоящее время ремонт ведется в районе автостанции в Шкотово, а также на 82-м и 90-м километрах трассы Артем-Находка в районе ЗАТО Фокино. Еще три дорожные бригады Примавтодора работают на дороге Шкотово-Партизанск.

Стоит отметить, что в июне на трассе Артем-Находка-порт Восточный начнется капитальный ремонт участков общей протяженностью 32 километра.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Система контроля за угольной пылью в Находке будет публичной
14:21, 24 мая 2017 Система контроля за угольной пылью в Находке будет публичной

Данные о проверках будут появляться в интернете

Во Владивостоке подвели итоги конкурса «Класс года»
14:14, 24 мая 2017 Во Владивостоке подвели итоги конкурса «Класс года»

В ДДТ прошел отчетный концерт

Исполняющий обязанности глава города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам
13:59, 24 мая 2017 Исполняющий обязанности глава города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам

Для выполнения просьб и предложений граждан отданы поручения соответствующим структурам администрации города

Семьи Владивостока стали обладателями свидетельств о праве получения соцвыплаты на покупку жилья
13:22, 24 мая 2017 Семьи Владивостока стали обладателями свидетельств о праве получения соцвыплаты на покупку жилья

Всего 93 семьи

Во вторник во Владивостоке произошло почти 80 аварий
13:11, 24 мая 2017 Во вторник во Владивостоке произошло почти 80 аварий

Всего в столице Приморья зарегистрировано более 300 нарушений ПДД

В Приморье обнаружен алкоголь без лицензии
12:59, 24 мая 2017 В Приморье обнаружен алкоголь без лицензии

Продукция была изъята

В жизни Сереги Питерского произошло важное событие
11:39, 24 мая 2017 В жизни Сереги Питерского произошло важное событие

Приморцы не перестают следить за жизнь известного путешественника