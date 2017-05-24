В приморском селе Шахты сгорел дом

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Хасанского муниципального района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил, что в селе Шахты на улице Шахтёрская горит дом.

Оперативно на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к работам по ликвидации пожара. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. При тушении брандмейстеры столкнулись с горением веранды и крыши дома.

Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал. Тушили пожар 5 человек личного состава и 2 единицы техники.