В Приморье ищут 64-летнего мужчину

Пока безрезультатно

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение с просьбой оказать помощь в проведении поиска 64-летнего мужчины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. 16 апреля он пропал в районе садоводческого общества «Заманиха-Шиферный», Спасский район, и на связь до настоящего момента не вышел.

На территории садоводческого общества, в районе которого пропал мужчина, располагается три озера, в одном из которых, предположительно, он утонул.

На поиск убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда города Спасск-Дальний в составе четрех человек и двух единиц техники (три комплекта водолазного оборудования, одна лодка). До 21:00 было обследовано и протралено 2000 кв. м водной и подводной поверхности.

Поиск результата не дал и по состоянию на 24 мая продолжается.