В Приморье не могут собрать коллегию присяжных для пересмотра дела «приморских партизан»

Заседание назначено на среду

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

В Приморье в четвертый раз попытаются сформировать коллегию присяжных для пересмотра дела «приморских партизан», сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Заседание назначено на среду, 21 мая, на 14.00.

Стоит отметить, что предыдущие три заседания не состоялись, так как не удалось собрать достаточного количество кандидатов в присяжные.

Напомним, на скамье подсудимых - пятеро жителей Приморья. Им вменяются следующие статьи: Илютиков - 105 и 162 УК РФ, Кириллов - 105 и 162 УК РФ, Александр Ковтун - 33, 162 и 105 УК, Вадим Ковтун - 162, 33 и 105 УК РФ, Никитин - 222, 209, 105 и 162 УК РФ.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в конце 2016 года был отменен оправдательный приговор по делу «приморских партизан». Напомним, история берет свое начало еще в июне 2010 года, когда в Уссурийске в ходе захвата фигуранты дела оказали вооруженное сопротивление, ранив двоих сотрудников полиции.