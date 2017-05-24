За сутки в Приморье зарегистрировано семь пожаров

Информации о пострадавших нет

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

В Приморье за сутки организована работа по тушению 7 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС привлекались 1 раз.

Была организована работа по тушению техногенных пожаров на территории Приморского края: в Хасанском и Черниговском муниципальных районах – ликвидация пожара в доме, расположенном в селе Шахты на улице Шахтёрская; тушение электрощитовой в доме на улице Боровикова в селе Черниговка.

На тушении было задействовано 44 человека личного состава и 12 единиц техники.