В центре Владивостока произошел порыв теплотрассы

На данный момент проблема устранена

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Во Владивосток прорвало очередной трубопровод, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в центре города, в районе Корабельной Набережной.В пресс-службе АО "ДГК" корреспонденту РИА VladNews сообщили, что на данный момент по всему городу проходят гидравлические испытания.

"Этой ночью проходили гидравлические испытания трубопровода, который обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение от владивостокской ТЭЦ-1",- рассказала Анастасия Базарнова.

Так как давление в трубопроводе во время гидравлических испытаний выше обычного, то возникает вероятность возникновения порыва, что и случилось в районе Корабельной набережной, в том числе и в туннеле, расположенном неподалеку.

"До утра 24 мая порыв трубопровода локализован, подача воды приостановлена, - сообщает собеседник агентства. - Специалисты определяют места возникновения порыва, а также оформляют документацию и разрешительные документы для администрации Владивостока, чтобы приступить к проведению ремонта".