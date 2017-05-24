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Общество

Система контроля за угольной пылью в Находке будет публичной

Данные о проверках будут появляться в интернете
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Система контроля за угольной пылью в городе Находка Приморского края будет публичной - данные будут выкладываться в интернете; об этом заявил глава региона Владимир Миклушевский в ходе профильного совещания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

- Поставим по границам санитарно-защитных зон стивидоров автоматические приборы учета загрязнения воздуха угольной пылью. Ведь очевидно, что проверки раз в квартал, тем более когда перевалка угля намеренно прекращается, недостаточно. Полученные с приборов учета данные будем выкладывать в интернет, в общий доступ, - сказал он.

Росприроднадзор по региону заявил о своей готовности помочь в деле мониторинга за качеством воздуха в Находке.

Напомним, автоматическая система мониторинга за загрязнением воздуха в Находке должна заработать уже этим летом.

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