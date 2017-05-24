В Приморье школьница получила травмы от столкновения с грузовым поездом

Девочка стояла слишком близко и попала в воздушный вихрь

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск школьница получила травмы на железой дороге: она травмирована грузовым составом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Стражами правопорядка установлено, что девочка пренебрегла правила безопасного поведения на объектах жд транспорта и проигнорировала предупреждающие об опасности знаки. В момент прохода грузового состава, находясь в опасной зоне, она попала в воздушный вихрь, который подбросил ее и ударил о борт вагона, вследствие чего, школьница получила травмы различной степени тяжести.

В ходе выяснения обстоятельств, приведших к трагическому случаю, инспекторы по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Уссурийск выявили бесконтрольность со стороны ее 40-летней матери и отсутствие у членов семьи, состоящей на контроле в системе профилактики, элементарных знаний правил поведения на объектах железнодорожного транспорта. Ранее, в отношении матери пострадавшей школьницы уже составлялся административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.

В школе, где обучается девочка, инспекторами ПДН и педагогами неоднократно проводились профилактические беседы о правилах поведения на железной дороге.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка всех обстоятельств происшествия.