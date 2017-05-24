Пьяный приморец избил и изнасиловал свою знакомую

Девушка пыталась защититься с помощью ножа

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

21-летний житель Уссурийска подозревается в изнасилование, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 18 мая 2017 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в своей квартире избил и изнасиловал 21-летнюю знакомую. Защищаясь, девушка ударила ножом злоумышленника, однако это не остановило подозреваемого. Девушке все же удалось сбежать, и она вызвала стражей порядка. Подозреваемый был задержан на месте преступления, ему оказана медицинская помощь.

Расследование уголовного дела продолжается.

В настоящее время фигурант дела находится под стражей.