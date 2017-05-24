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Спорт

Запуски моделей скоростных кораблей прошли в парке Минного городка во Владивостоке

Судомоделисты дворца – лучшие в городе, крае и регионе, призеры первенства России в различных классах моделей
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

В минувшие выходные во Владивостоке состоялись демонстрационные запуски скоростных кораблей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу  Местом их постоянного проведения многие годы являются озера в парке Минного городка. И в этот раз здесь собрались любители технического творчества – ребята и педагоги из кружка «Судомоделирование» городского Дворца детского творчества. Они представили на суд зрителей изготовленные ими скоростные копии судов.

Судомоделисты дворца – лучшие в городе, крае и регионе, призеры первенства России в различных классах моделей. Педагоги высшей категории и мастера спорта СССР Владимир Вазеров и Валентин Гуляев воспитали десятки разрядников, кандидатов и мастеров спорта. Модели кораблей, судов, изготовленные педагогами и ребятами, отмечены дипломами и кубками на многих выставках.

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