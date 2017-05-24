Евро взял курс на повышение

Курс валют на 24 мая

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.55 рублей, а евро - 63.61 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Сегодня стоимость евро повысилась на 0,6 копеек, однако стоимость доллара практически осталась неизменной. Напомним, аналитики уверены, что пока отечественной валюте ничего не угрожает, но при этом рубль поднимет свои позиции только к середине августа, если не произойдут изменения на нефтяном рынке.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Роял Кредит Банке за 56.65 рублей, а продать валюту выгодно в Банке Уссури за 56.20 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина, 18 за 63.69 рубля, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 62.80 рубля за один евро.