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Политика и экономика

В Приморье сменился глава Управления Росприроднадзора

Назначен Иван Шабалин
Фото: Росприроднадзор Приморского края Фото: Росприроднадзор Приморского края
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

С 17 мая 2017 г. приказом Министра природных ресурсов и экологии РФ главой Управления Росприроднадзора по Приморскому краю назначен Иван Шабалин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Нового руководителя местный органам власти представил начальник Росприроднадзора Тимур Ахунянов.

Иван Шабалин родился во Владивостоке. Окончил Дальневосточную государственную морскую Академию по специальности «Судовые энергетические установки», с присвоением квалификации «Инженер-электромеханик». Трудовая деятельность Ивана Шабалина началась с должности электромеханика на судах торгового и рыбодобывающего флота. В 2009-2010 годах занимал должность замруководителя Управления Росприроднадзора по Приморскому краю, позднее был назначен руководителем Агентства природных ресурсов и экологии правительства Архангельской области. В 2016-2017 годах занимал должность замруководителя Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора.

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