Широкое празднование Дня России пройдёт во Владивостоке 12 июня

Начало в 12 часов

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

12 июня во Владивостоке состоится праздничное мероприятие, посвящённое Дню России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Принять участие в нём приглашаются все желающие жители и гости города.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, в этот день на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани начнется концертно-развлекательная программа. На сцену выйдут лучшие вокальные и хореографические коллективы и солисты приморской столицы.

«Здесь будет также работать выставка-продажа товаров декоративно-прикладного творчества городских умельцев, - сказала Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации города. - Кроме этого, гостям праздника будет предложено принять участие в тематической викторине. Победителей ждут подарки».

Начало праздника в 12 часов.