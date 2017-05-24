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Общество

Школьников ждут в библиотеках Владивостока и на каникулах

Лето просвещения
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Муниципальные библиотеки Владивостока приглашают своих юных читателей на творческие и познавательные мероприятия, которые пройдут во время летних каникул, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. С 1 июня до 31 августа в сети библиотек будет реализовываться программа «Лето просвещения - 2017».

В рамках программы запланированы работа творческих мастерских, мастер-классов, обсуждение прочитанных книг, интереснейшие лекции, турниры по интеллектуальным играм и многое другое.

Сотрудники МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» приглашают в библиотеки – на мероприятия и за книжками, юных горожан и их родителей. Вход на все мероприятия – свободный.

Чтения вслух, беседы о книгах
«Сказки-невелички на одной страничке»

Малая гостиная

Июль

по пятницам

12:00-13:00

Библиотека №21

ул. Нейбута,45

Тел. 264-15-60

«Читаем вместе! Читаем вслух!»

Час чтения 6+

Июнь-август

по пятницам

15:00-16:00

Библиотека № 7

Калинина, 281

Тел. 227-37-84

«Сказки вслух с чаепитием»

Час чтения 6+

Июнь-август

1-й, 3-й четверг

12:00-13:00

Библиотека № 3

Хабаровская, 19

Тел. 245-32-63

Студии, кружки, школы
«Удивительный мир рядом» Лаборатория природоведческая 10+Июнь, июль

по средам

16:00- 18.00

четверг

11:00-13:00

Библиотека

им. И.У. Басаргина

Юмашева, 8

Тел. 244-02-94

«Окно»

Студия театральная 8+

Июнь, июль

по средам

14:00-16:00

Библиотека

им. И.У. Басаргина

Юмашева, 8

Тел. 244-02-94

«Юный природовед»

Кружок экологический 7+

Июнь-август

2-я, 4-я среда месяца

15:00-16:00

Библиотека № 14

Полярная, 7

Тел. 225-56-75

«Тепло наших сердец»

Кружок литературный 6+

Июнь

по средам

15:00-16.30

Библиотека № 4

Светланская, 205

Тел. 226-91-44

«Разноцветное лето»

Кружок эстетический 6+

Июнь-август

по пятницам

15:00-16:00

Библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского

Калинина, 21

Тел. 227-84-10

«В мире дикой природы»

Лицей для малышей 6+

с 9 июня - август

по пятницам

10:00-10:30

Библиотека № 4

Светланская, 205

Тел. 226-91-44

«Школа этикета»

Манеры, одежда, речь 7+

Август

по четвергам

14:00-15:00

Библиотека № 15

Волкова,11

Тел. 228-82-19

«Школа поваренка»

Кружок кулинарный 7+

Июль

по четвергам

14:00-15:00

Библиотека № 15

Волкова,11

Тел. 228-82-19

«Час шахмат»

Кружок шахматный 7+

Июнь-август

по субботам

13:00-14:00

Библиотека № 17

Иртышская, 42

Тел. 236-71-00

Мастерские творчества (прикладное, художественное творчество)
«Взяли краски в руки – и не стало скуки!»

Час раскраски 6+

Июнь-август

по четвергам

15:00-16:00

Библиотека № 16

Котельникова, 20

Тел. 220-28-52

"Бумажный зоопарк"

Творческая мастерская 7+

Июнь-август

2-ой, 4-ый четверг

15:00-16:30

Библиотека №9

Талалихина, 5

Тел. 263-86-28

«Рукодельные чудеса»

Творческая мастерская 7+

Июнь-август

по четвергам

15:00-16:30

Библиотека № 7

Калинина, 281

Тел. 227-37-84

«Смайлики»

Творческие мастерские 7+

Июнь, август

по вторникам, пятницам

12:00-13:00

Библиотека

им. И.У. Басаргина

Ул. Юмашева. 8

Тел. 244-02-94

Творческая мастерская

Поделки из бумаги 7+

Июнь-август

по вторникам

16:00-18:00

Библиотека № 8

Приморская, 5

Тел. 260-25-83

«Час творчества и вдохновения» Мастер-класс 6+Июнь-август

2-й, 4-й четверг

12:00-13:00

Библиотека № 3

Хабаровская, 19

Тел. 245-32-63

«Маленький волшебник»

Творческая мастерская 7+

Июнь: 10, 24

Июль: 8, 22

Август: 12,26

14:00-15:00

Библиотека №13

ул. Русская, 78

тел. 232-55-96

«Летние мотивы»

Мастер-класс 7+

Июнь

по средам

14:00-15:00

Библиотека № 15

Волкова,11

Тел. 228-82-19

«Волшебная корзинка»

Уроки вязания 7+

Июнь: 7,21

13:00-14:00

Июль: 5,19

13:00-14:00

Библиотека № 20

100летие Владивостока, 128-а

Тел. 231-69-99

"Айболит Читайкин"

Мастерская по ремонту книг 7+

Июнь: 8,15,22

12:00-13:00

Библиотека №21

ул. Нейбута,45

Тел. 264-15-60

Кинозалы
«Калейдоскоп»

Мульти-зал 7+

Июнь-август

по субботам

13:00-14:00

Библиотека

им. И.У. Басаргина

Юмашева, 8

Тел. 244-02-94

«Любимые мультфильмы»

Кинозал 7+

с 10-го июня, июль

по субботам

Август

по вторникам, четвергам, субботам

13:00-14:00

Библиотека № 5

Леонова, 21

Тел. 249-54-99

«Герои книг зовут в кино»

Киногостиная 6+

Июнь-август

по субботам

12:00-14:00

Библиотека № 4

Светланская. 205

Тел. 226-91-44

«Летний»

Детский кинотеатр 7+

Июнь: 03, 17

Июль: 01, 15, 29

Август: 05, 19

14:00-14:40

Библиотека №13

ул. Русская, 78

тел. 232-55-96

«Ералаш»

Мульткино 6+

Июнь-август

по вторникам-пятницам

15:00-16:00

Библиотека № 8

Приморская, 5

Тел. 260-25-83

Игротеки (настольные развивающие, образовательные игры)
"Мосигра"

Игротека для детей и родителей 10+

Июнь, июль

по воскресеньям

14:00-18.00

Библиотека «БУК»

Ул. Светланская,55

Тел. 222-35-73

"Играй! Отгадывай! Рисуй!"

Игротека по страницам журналов 6+

Июнь-август

по вторникам, средам

15:00-17:00

Библиотеки № 7

Калинина, 281

Тел. 227-37-84

Игротека

Настольные развивающие игры 6+

Июнь-август

по вторникам-пятницам

14:00-15:00

Библиотека № 8

Приморская, 5

Тел. 260-25-83

Игротека

Настольные развивающие игры 6+

Июнь-август

по пятницам

14:00-16:00

Библиотека № 20

100-летие Владивостока, 128-а

Тел. 231-69-99

Игротека

«По страницам журналов» +7

Август

по средам, пятницам,

воскресеньям

12:00 – 15:00

Библиотека № 5

Леонова, 21

Тел. 249-54-99

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