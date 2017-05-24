Школьников ждут в библиотеках Владивостока и на каникулах

Лето просвещения

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Муниципальные библиотеки Владивостока приглашают своих юных читателей на творческие и познавательные мероприятия, которые пройдут во время летних каникул, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. С 1 июня до 31 августа в сети библиотек будет реализовываться программа «Лето просвещения - 2017».

В рамках программы запланированы работа творческих мастерских, мастер-классов, обсуждение прочитанных книг, интереснейшие лекции, турниры по интеллектуальным играм и многое другое.

Сотрудники МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» приглашают в библиотеки – на мероприятия и за книжками, юных горожан и их родителей. Вход на все мероприятия – свободный.

Чтения вслух, беседы о книгах «Сказки-невелички на одной страничке» Малая гостиная Июль по пятницам 12:00-13:00 Библиотека №21 ул. Нейбута,45 Тел. 264-15-60 «Читаем вместе! Читаем вслух!» Час чтения 6+ Июнь-август по пятницам 15:00-16:00 Библиотека № 7 Калинина, 281 Тел. 227-37-84 «Сказки вслух с чаепитием» Час чтения 6+ Июнь-август 1-й, 3-й четверг 12:00-13:00 Библиотека № 3 Хабаровская, 19 Тел. 245-32-63

Студии, кружки, школы «Удивительный мир рядом» Лаборатория природоведческая 10+ Июнь, июль по средам 16:00- 18.00 четверг 11:00-13:00 Библиотека им. И.У. Басаргина Юмашева, 8 Тел. 244-02-94 «Окно» Студия театральная 8+ Июнь, июль по средам 14:00-16:00 Библиотека им. И.У. Басаргина Юмашева, 8 Тел. 244-02-94 «Юный природовед» Кружок экологический 7+ Июнь-август 2-я, 4-я среда месяца 15:00-16:00 Библиотека № 14 Полярная, 7 Тел. 225-56-75 «Тепло наших сердец» Кружок литературный 6+ Июнь по средам 15:00-16.30 Библиотека № 4 Светланская, 205 Тел. 226-91-44 «Разноцветное лето» Кружок эстетический 6+ Июнь-август по пятницам 15:00-16:00 Библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского Калинина, 21 Тел. 227-84-10 «В мире дикой природы» Лицей для малышей 6+ с 9 июня - август по пятницам 10:00-10:30 Библиотека № 4 Светланская, 205 Тел. 226-91-44 «Школа этикета» Манеры, одежда, речь 7+ Август по четвергам 14:00-15:00 Библиотека № 15 Волкова,11 Тел. 228-82-19 «Школа поваренка» Кружок кулинарный 7+ Июль по четвергам 14:00-15:00 Библиотека № 15 Волкова,11 Тел. 228-82-19 «Час шахмат» Кружок шахматный 7+ Июнь-август по субботам 13:00-14:00 Библиотека № 17 Иртышская, 42 Тел. 236-71-00

Мастерские творчества (прикладное, художественное творчество) «Взяли краски в руки – и не стало скуки!» Час раскраски 6+ Июнь-август по четвергам 15:00-16:00 Библиотека № 16 Котельникова, 20 Тел. 220-28-52 "Бумажный зоопарк" Творческая мастерская 7+ Июнь-август 2-ой, 4-ый четверг 15:00-16:30 Библиотека №9 Талалихина, 5 Тел. 263-86-28 «Рукодельные чудеса» Творческая мастерская 7+ Июнь-август по четвергам 15:00-16:30 Библиотека № 7 Калинина, 281 Тел. 227-37-84 «Смайлики» Творческие мастерские 7+ Июнь, август по вторникам, пятницам 12:00-13:00 Библиотека им. И.У. Басаргина Ул. Юмашева. 8 Тел. 244-02-94

Творческая мастерская Поделки из бумаги 7+ Июнь-август по вторникам 16:00-18:00 Библиотека № 8 Приморская, 5 Тел. 260-25-83 «Час творчества и вдохновения» Мастер-класс 6+ Июнь-август 2-й, 4-й четверг 12:00-13:00 Библиотека № 3 Хабаровская, 19 Тел. 245-32-63 «Маленький волшебник» Творческая мастерская 7+ Июнь: 10, 24 Июль: 8, 22 Август: 12,26 14:00-15:00 Библиотека №13 ул. Русская, 78 тел. 232-55-96 «Летние мотивы» Мастер-класс 7+ Июнь по средам 14:00-15:00 Библиотека № 15 Волкова,11 Тел. 228-82-19 «Волшебная корзинка» Уроки вязания 7+ Июнь: 7,21 13:00-14:00 Июль: 5,19 13:00-14:00 Библиотека № 20 100летие Владивостока, 128-а Тел. 231-69-99 "Айболит Читайкин" Мастерская по ремонту книг 7+ Июнь: 8,15,22 12:00-13:00 Библиотека №21 ул. Нейбута,45 Тел. 264-15-60

Кинозалы «Калейдоскоп» Мульти-зал 7+ Июнь-август по субботам 13:00-14:00 Библиотека им. И.У. Басаргина Юмашева, 8 Тел. 244-02-94 «Любимые мультфильмы» Кинозал 7+ с 10-го июня, июль по субботам Август по вторникам, четвергам, субботам 13:00-14:00 Библиотека № 5 Леонова, 21 Тел. 249-54-99 «Герои книг зовут в кино» Киногостиная 6+ Июнь-август по субботам 12:00-14:00 Библиотека № 4 Светланская. 205 Тел. 226-91-44 «Летний» Детский кинотеатр 7+ Июнь: 03, 17 Июль: 01, 15, 29 Август: 05, 19 14:00-14:40 Библиотека №13 ул. Русская, 78 тел. 232-55-96 «Ералаш» Мульткино 6+ Июнь-август по вторникам-пятницам 15:00-16:00 Библиотека № 8 Приморская, 5 Тел. 260-25-83