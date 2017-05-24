Школьников ждут в библиотеках Владивостока и на каникулах

Муниципальные библиотеки Владивостока приглашают своих юных читателей на творческие и познавательные мероприятия, которые пройдут во время летних каникул, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. С 1 июня до 31 августа в сети библиотек будет реализовываться программа «Лето просвещения - 2017».
В рамках программы запланированы работа творческих мастерских, мастер-классов, обсуждение прочитанных книг, интереснейшие лекции, турниры по интеллектуальным играм и многое другое.
Сотрудники МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» приглашают в библиотеки – на мероприятия и за книжками, юных горожан и их родителей. Вход на все мероприятия – свободный.
|Чтения вслух, беседы о книгах
|«Сказки-невелички на одной страничке»
Малая гостиная
|Июль
по пятницам
12:00-13:00
|Библиотека №21
ул. Нейбута,45
Тел. 264-15-60
|«Читаем вместе! Читаем вслух!»
Час чтения 6+
|Июнь-август
по пятницам
15:00-16:00
|Библиотека № 7
Калинина, 281
Тел. 227-37-84
|«Сказки вслух с чаепитием»
Час чтения 6+
|Июнь-август
1-й, 3-й четверг
12:00-13:00
|Библиотека № 3
Хабаровская, 19
Тел. 245-32-63
|Студии, кружки, школы
|«Удивительный мир рядом» Лаборатория природоведческая 10+
|Июнь, июль
по средам
16:00- 18.00
четверг
11:00-13:00
|Библиотека
им. И.У. Басаргина
Юмашева, 8
Тел. 244-02-94
|«Окно»
Студия театральная 8+
|Июнь, июль
по средам
14:00-16:00
|Библиотека
им. И.У. Басаргина
Юмашева, 8
Тел. 244-02-94
|«Юный природовед»
Кружок экологический 7+
|Июнь-август
2-я, 4-я среда месяца
15:00-16:00
|Библиотека № 14
Полярная, 7
Тел. 225-56-75
|«Тепло наших сердец»
Кружок литературный 6+
|Июнь
по средам
15:00-16.30
|Библиотека № 4
Светланская, 205
Тел. 226-91-44
|«Разноцветное лето»
Кружок эстетический 6+
|Июнь-август
по пятницам
15:00-16:00
|Библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского
Калинина, 21
Тел. 227-84-10
|«В мире дикой природы»
Лицей для малышей 6+
|с 9 июня - август
по пятницам
10:00-10:30
|Библиотека № 4
Светланская, 205
Тел. 226-91-44
|«Школа этикета»
Манеры, одежда, речь 7+
|Август
по четвергам
14:00-15:00
|Библиотека № 15
Волкова,11
Тел. 228-82-19
|«Школа поваренка»
Кружок кулинарный 7+
|Июль
по четвергам
14:00-15:00
|Библиотека № 15
Волкова,11
Тел. 228-82-19
|«Час шахмат»
Кружок шахматный 7+
|Июнь-август
по субботам
13:00-14:00
|Библиотека № 17
Иртышская, 42
Тел. 236-71-00
|Мастерские творчества (прикладное, художественное творчество)
|«Взяли краски в руки – и не стало скуки!»
Час раскраски 6+
|Июнь-август
по четвергам
15:00-16:00
|Библиотека № 16
Котельникова, 20
Тел. 220-28-52
|"Бумажный зоопарк"
Творческая мастерская 7+
|Июнь-август
2-ой, 4-ый четверг
15:00-16:30
|Библиотека №9
Талалихина, 5
Тел. 263-86-28
|«Рукодельные чудеса»
Творческая мастерская 7+
|Июнь-август
по четвергам
15:00-16:30
|Библиотека № 7
Калинина, 281
Тел. 227-37-84
|«Смайлики»
Творческие мастерские 7+
|Июнь, август
по вторникам, пятницам
12:00-13:00
|Библиотека
им. И.У. Басаргина
Ул. Юмашева. 8
Тел. 244-02-94
|Творческая мастерская
Поделки из бумаги 7+
|Июнь-август
по вторникам
16:00-18:00
|Библиотека № 8
Приморская, 5
Тел. 260-25-83
|«Час творчества и вдохновения» Мастер-класс 6+
|Июнь-август
2-й, 4-й четверг
12:00-13:00
|Библиотека № 3
Хабаровская, 19
Тел. 245-32-63
|«Маленький волшебник»
Творческая мастерская 7+
|Июнь: 10, 24
Июль: 8, 22
Август: 12,26
14:00-15:00
|Библиотека №13
ул. Русская, 78
тел. 232-55-96
|«Летние мотивы»
Мастер-класс 7+
|Июнь
по средам
14:00-15:00
|Библиотека № 15
Волкова,11
Тел. 228-82-19
|«Волшебная корзинка»
Уроки вязания 7+
|Июнь: 7,21
13:00-14:00
Июль: 5,19
13:00-14:00
|Библиотека № 20
100летие Владивостока, 128-а
Тел. 231-69-99
|"Айболит Читайкин"
Мастерская по ремонту книг 7+
|Июнь: 8,15,22
12:00-13:00
|Библиотека №21
ул. Нейбута,45
Тел. 264-15-60
|Кинозалы
|«Калейдоскоп»
Мульти-зал 7+
|Июнь-август
по субботам
13:00-14:00
|Библиотека
им. И.У. Басаргина
Юмашева, 8
Тел. 244-02-94
|«Любимые мультфильмы»
Кинозал 7+
|с 10-го июня, июль
по субботам
Август
по вторникам, четвергам, субботам
13:00-14:00
|Библиотека № 5
Леонова, 21
Тел. 249-54-99
|«Герои книг зовут в кино»
Киногостиная 6+
|Июнь-август
по субботам
12:00-14:00
|Библиотека № 4
Светланская. 205
Тел. 226-91-44
|«Летний»
Детский кинотеатр 7+
|Июнь: 03, 17
Июль: 01, 15, 29
Август: 05, 19
14:00-14:40
|Библиотека №13
ул. Русская, 78
тел. 232-55-96
|«Ералаш»
Мульткино 6+
|Июнь-август
по вторникам-пятницам
15:00-16:00
|Библиотека № 8
Приморская, 5
Тел. 260-25-83
|Игротеки (настольные развивающие, образовательные игры)
|"Мосигра"
Игротека для детей и родителей 10+
|Июнь, июль
по воскресеньям
14:00-18.00
|Библиотека «БУК»
Ул. Светланская,55
Тел. 222-35-73
|"Играй! Отгадывай! Рисуй!"
Игротека по страницам журналов 6+
|Июнь-август
по вторникам, средам
15:00-17:00
|Библиотеки № 7
Калинина, 281
Тел. 227-37-84
|Игротека
Настольные развивающие игры 6+
|Июнь-август
по вторникам-пятницам
14:00-15:00
|Библиотека № 8
Приморская, 5
Тел. 260-25-83
|Игротека
Настольные развивающие игры 6+
|Июнь-август
по пятницам
14:00-16:00
|Библиотека № 20
100-летие Владивостока, 128-а
Тел. 231-69-99
|Игротека
«По страницам журналов» +7
|Август
по средам, пятницам,
воскресеньям
12:00 – 15:00
|Библиотека № 5
Леонова, 21
Тел. 249-54-99