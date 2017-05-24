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Общество

Во Владивостоке подвели итоги конкурса «Класс года»

В ДДТ прошел отчетный концерт
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершился уже ставший традиционным конкурс среди общеобразовательных учреждений «Класс года». На минувшей неделе в большом зале Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) прошел отчетный концерт, который стал последним этапом конкурса.

Напомним, в этом году на участие подали заявки 14 классов при поддержке классных руководителей и родительских комитетов. До финала лучшие классы города прошли несколько отборочных этапов: I этап информационный, II этап – «гостевание», III этап - конкурс документов, IV этап - открытое мероприятие, V этап - командная игра «Энкаунтер».

«Класс года» проводится в двух номинациях. Первая - коллективы 6-8 классов, здесь были представлены школы №№ 9, 28, 44, 46, 54, 83, Гимназия №1 и Гимназия №2. Вторая - коллективы 9-11 классов, в данной номинации соревновались ученики школ №№ 21,28, 64, 70, Лицея №3 и Гимназии №2.

На сцене Дворца свои номера представили самые достойные и дружные ребята города. Открывать соревнования выпала честь 8 «А» классу 28-й школы. Школьники представили зажигательный номер в стиле рок-н-ролл. Ученики 11 «Б» класса лицея №3 подошли к концерту весьма креативно: ребята взяли за основу свою жизнь в лицее, показав школьные сценки. Музыкальным и красочным представлением порадовал 8 «Б» класс 9-й школы. Ребята представили сказочный мир эльфов, где весь класс в ярких нарядах оказался на сцене. Их творческий номер завершился танцами и песнями.

К собравшимся в зале со словами приветствия и благодарности обратилась классный руководитель 11 «В» класса 57-й школы (победителя «Класса Года 2015») Есения Кобесова. Она вручила благодарственные письма педагогам от администрации Владивостока.

«Этот путь был для вас очень сложным, начиная от первого шага и до сегодняшнего финала. Вы прошли все этапы, все "сто путей", о которых пели сегодня со сцены. В любом случае, независимо от результатов, вы все – победители», - обратилась к конкурсантам директор Дворца детского творчества Оксана Соловьёва.

По итогам выступлений победителями и призерами конкурса «Класс года – 2017» стали:

Младшая группа:

1 место – 8 «Б» класс школы №9;

2 место – 8 «А» класс школы №28;

3 место – 6 «А» класс школы №54 и 8 «В» класс №83.

Старшая группа:

1 место – 10 «Б» класс школы №21;

2 место – 10 «Б» класс гимназии №2;

3 место – 10 «А» класс школы №28 и 10 «А» школы №70.

В отдельных номинациях победили:

«За творческий подход к общему делу» - 6 «А» гимназии №2;

«За создание сплоченной команды» - 7 «А» школы №44;

«Индивидуальный стиль и нестандартный подход» - 6 «В» гимназия№1;

«Дебют года» - 6 «А» школы №46.

«За креативность и нестандартный подход» - 11 «Б» лицея №3;

«И.У. Басаргин – маяк в жизнь» - 9 «А» школы №64.

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