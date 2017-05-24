Семьи Владивостока стали обладателями свидетельств о праве получения соцвыплаты на покупку жилья

Всего 93 семьи

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

93 молодые семьи Владивостока 23 мая стали обладателями свидетельств о праве получения социальной выплаты на покупку или строительство жилья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В торжественной обстановке их вручали исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов и первый заместитель главы администрации Екатерина Химич.

«Всегда приятно, когда делаешь жизнь людей лучше, особенно вашу – молодых семей, – обратился к присутствующим Константин Межонов. – Потому что в ваших руках – будущее Владивостока. Ведь вы решили обзавестись собственным жильем, а это значит, что твердо решили здесь жить и работать. Конечно, сегодня купить свою квартиру или построить дом непросто, особенно молодым. И я рад, что в администрации Владивостока нашли возможность помочь вам в этом».

Свидетельства дадут право получить семьям от 30 до 35 % от стоимости жилого помещения. Она в свою очередь рассчитывается исходя из количества членов семьи и норматива стоимости квадратного метра, который соответствует средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, которую определяет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Сегодня этот норматив в Приморье установлен в размере 48 532 рублей за квадратный метр.

В этом году семьи получат от 611 тысяч рублей до 1 млн. 528 тыс. - в зависимости от состава семьи.

«Сертификаты получили 93 из 103 семей – участников программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке, – рассказал Сергей Ерёмин, начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации города. - Остальные планируем выдать в ближайшие дни. До 25 декабря эти сертификаты семьи должны реализовать».

Социальные выплаты семьи могут потратить на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Средства на выплаты поступают из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

«До последнего сомневались, что станем обладателями сертификата, - говорят Юлия и Денис Дербенёвы. – Рады, что всё в итоге получилось. Хотим пожелать будущим претендентам обзавестись терпением и уверенно идти к цели. Получить такое свидетельство – вполне реальная вещь».

Ознакомиться с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» на 2014-2019 годы можно на официальном сайте администрации города www.vlc.ru в разделе «Документы».

Для справки

В рамках муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» на 2014-2019 годы выдано свидетельств на получение социальной выплаты 334 семьям:

в 2014 г. – 111 семьям;

в 2015 г. – 99 семьям;

в 2016 г. – 126 семьям.

Общая площадь приобретенного жилья – 14899,65 кв. м:

2014 г. – 1994,05 кв. м;

2015 г. – 4 729,1 кв. м;

2016 г. – 8176,5 кв. м.