В центре Владивостока произошел порыв теплотрассы 13:16, 24 мая В центре Владивостока произошел порыв теплотрассы
Во вторник во Владивостоке произошло почти 80 аварий 13:11, 24 мая Во вторник во Владивостоке произошло почти 80 аварий (Эксклюзив)
В Приморье школьница получила травмы от столкновения с грузовым поездом 12:49, 24 мая В Приморье школьница получила травмы от столкновения с грузовым поездом
Новостная лента
Май, 24 среда
13:35
​Страшная авария произошла в центре Владивостока: у фуры отказали тормоза Видео
13:35
Приморский депутат нецензурно высказался в адрес президента России в соцсетях
13:35
​Политологи - о деле главы Владивостока Игоря Пушкарева
13:30
В Приморье сменился глава Управления Росприроднадзора
13:22
Семьи Владивостока стали обладателями свидетельств о праве получения соцвыплаты на покупку жилья
13:16
В центре Владивостока произошел порыв теплотрассы
13:11
Во вторник во Владивостоке произошло почти 80 аварий Эксклюзив
12:59
В Приморье обнаружен алкоголь без лицензии
12:49
В Приморье школьница получила травмы от столкновения с грузовым поездом
12:41
Пьяный приморец избил и изнасиловал свою знакомую
12:37
Цветение в Ботаническом саду Владивостока Фото
12:28
Гребно-парусная регата МГУ прошла во Владивостоке Видео
12:25
Евро взял курс на повышение
12:11
В разных районах Владивостока почти одновременно произошло два одинаковых ДТП Эксклюзив
12:01
Владивосток покорил своей красотой жителей России Видео
11:49
За сутки в Приморье произошло почти 100 аварий
11:39
В жизни Сереги Питерского произошло важное событие Фото
11:38
Неизвестный совершил нападение на офис финансовой компании во Владивостоке
11:29
Во Владивостоке обнаружено более 2 тонн просроченной рыбы
11:18
Пляжи Владивостока готовятся к посетителям
11:02
Минздрав предупреждает владивостокцев об опасных заболеваниях Видео
10:51
37 тысяч приморцев работают на тяжелых работах, а 73 тысячи - на вредных и опасных
10:39
В Уссурийске на пешеходном переходе сбили ребенка
10:27
Часть промышленности в Приморье «упала»
10:13
В Приморье произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста Фото
10:10
Артем Самсонов: Я действительно считаю Путина "глупым, недалеким человеком"
10:01
Приморец ограбил магазин и кафе
09:48
В лесу в Большом Камне найден труп мужчины Эксклюзив
09:33
В Приморье вырос оборот розничной торговли
09:16
Трутнев обсудил создание Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий
09:09
Гороскоп на 24 мая
09:01
Два авиарейса из Владивостока задерживаются
08:44
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения в среду, 24 мая Адреса
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4135 (74) от 24 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Молодой семье квартиру со скидкой
Море – тоже доступная среда
Святые с соседнего двора
Чудо-юдо рыба-арт
Пока тигр ушел на охоту...
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Семьи Владивостока стали обладателями свидетельств о праве получения соцвыплаты на покупку жилья

Всего 93 семьи
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

93 молодые семьи Владивостока 23 мая стали обладателями свидетельств о праве получения социальной выплаты на покупку или строительство жилья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В торжественной обстановке их вручали исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов и первый заместитель главы администрации Екатерина Химич.

«Всегда приятно, когда делаешь жизнь людей лучше, особенно вашу – молодых семей, – обратился к присутствующим Константин Межонов. – Потому что в ваших руках – будущее Владивостока. Ведь вы решили обзавестись собственным жильем, а это значит, что твердо решили здесь жить и работать. Конечно, сегодня купить свою квартиру или построить дом непросто, особенно молодым. И я рад, что в администрации Владивостока нашли возможность помочь вам в этом».

Свидетельства дадут право получить семьям от 30 до 35 % от стоимости жилого помещения. Она в свою очередь рассчитывается исходя из количества членов семьи и норматива стоимости квадратного метра, который соответствует средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, которую определяет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Сегодня этот норматив в Приморье установлен в размере 48 532 рублей за квадратный метр.

В этом году семьи получат от 611 тысяч рублей до 1 млн. 528 тыс. - в зависимости от состава семьи.

«Сертификаты получили 93 из 103 семей – участников программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке, – рассказал Сергей Ерёмин, начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации города. - Остальные планируем выдать в ближайшие дни. До 25 декабря эти сертификаты семьи должны реализовать».

Социальные выплаты семьи могут потратить на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Средства на выплаты поступают из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

«До последнего сомневались, что станем обладателями сертификата, - говорят Юлия и Денис Дербенёвы. – Рады, что всё в итоге получилось. Хотим пожелать будущим претендентам обзавестись терпением и уверенно идти к цели. Получить такое свидетельство – вполне реальная вещь».

Ознакомиться с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» на 2014-2019 годы можно на официальном сайте администрации города www.vlc.ru в разделе «Документы».

Для справки

В рамках муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» на 2014-2019 годы выдано свидетельств на получение социальной выплаты 334 семьям:

  • в 2014 г. – 111 семьям;
  • в 2015 г. – 99 семьям;
  • в 2016 г. – 126 семьям.

    • Общая площадь приобретенного жилья – 14899,65 кв. м:

  • 2014 г. – 1994,05 кв. м;
  • 2015 г. – 4 729,1 кв. м;
  • 2016 г. – 8176,5 кв. м.
    • comments powered by Disqus
    Похожие новости
    Во вторник во Владивостоке произошло почти 80 аварий
    13:11, 24 мая 2017 Во вторник во Владивостоке произошло почти 80 аварий

    Всего в столице Приморья зарегистрировано более 300 нарушений ПДД

    В Приморье обнаружен алкоголь без лицензии
    12:59, 24 мая 2017 В Приморье обнаружен алкоголь без лицензии

    Продукция была изъята

    В жизни Сереги Питерского произошло важное событие
    11:39, 24 мая 2017 В жизни Сереги Питерского произошло важное событие

    Приморцы не перестают следить за жизнь известного путешественника

    Во Владивостоке обнаружено более 2 тонн просроченной рыбы
    11:29, 24 мая 2017 Во Владивостоке обнаружено более 2 тонн просроченной рыбы

    Возбуждено дело об административном правонарушении

    Пляжи Владивостока готовятся к посетителям
    11:18, 24 мая 2017 Пляжи Владивостока готовятся к посетителям

    Готовь пляжи к лету!

    37 тысяч приморцев работают на тяжелых работах, а 73 тысячи - на вредных и опасных
    10:51, 24 мая 2017 37 тысяч приморцев работают на тяжелых работах, а 73 тысячи - на вредных и опасных

    Данные официальной статистики

    Гороскоп на 24 мая
    09:09, 24 мая 2017 Гороскоп на 24 мая

    День будет спокойным