Цветение в Ботаническом саду Владивостока

Фоторепортаж на РИА VladNews

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

В Ботаническом саде-институте продолжается самая красивая пора цветения. Одни цветы сменяются другими. "Короли" сегодня — тюльпаны, здесь и классические в форме бокала, и лилейные, и больше похожие на пионы... Начинают цвести разноцветные вейгелы — от чисто белых до чернильно-фиолетовых... И, конечно, сирени, ирисы... Даже вечером, на заходе солнца по саду приятно прогуляться...Красотой наслаждался фотокорреспондент РИА VladNews.