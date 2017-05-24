В Ботаническом саде-институте продолжается самая красивая пора цветения. Одни цветы сменяются другими. "Короли" сегодня — тюльпаны, здесь и классические в форме бокала, и лилейные, и больше похожие на пионы... Начинают цвести разноцветные вейгелы — от чисто белых до чернильно-фиолетовых... И, конечно, сирени, ирисы... Даже вечером, на заходе солнца по саду приятно прогуляться...Красотой наслаждался фотокорреспондент РИА VladNews.
Цветение в Ботаническом саду Владивостока
Фоторепортаж на РИА VladNewsВладивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.
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