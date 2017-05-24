Во вторник во Владивостоке произошло почти 80 аварий

Всего в столице Приморья зарегистрировано более 300 нарушений ПДД

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 78 ДТП, 51 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 7 аварий обошлись составлением европротоколов. В двух ДТП пострадали две женщины.

За сутки сотрудники ДПС остановили 12 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 24 водителя автомобилей с тонированными передними стеклами и 4 автомобиля, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 17 любителей превысить скорость. Остановлено 7 автомобилей, выехавших на полосу встречного движения.

15 водителей наказаны за не предоставление преимущества пешеходам, а 62 пешехода - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении 4 водителей автобусов, 15 таксистов и 19 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 59 автомобилистов. На штраф-стоянку поставлено 53 авто.

Всего в среду, 3 мая, в приморской столице зарегистрировано 309 нарушений ПДД.