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Общество

В жизни Сереги Питерского произошло важное событие

Приморцы не перестают следить за жизнь известного путешественника
Фото: Типичный Хабаровск Фото: Типичный Хабаровск
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Жители Приморья продолжают следить за жизнью уже известного путешественника Сереги Питерского, сообщает РИА VladNews.

Как стало известно, совсем недавно в жизни Сереги произошло знаменательное событие - его мама Алла вышла замуж. Информация появилась накануне в социальных сетях.

«Поздравляем Аллу (маму Сергея) с тем, что она вышла замуж. Такой большой семье, необходима мужская, сильная опора. Счастья вам, берегите друг друга», - говорится в паблике путешественника.

Напомним, свою известность Серега Питерский получил после того, как решил реализовать свою идею – дойти пешком от Санкт-Петербурга до Владивостока. В январе 2017 года за путешественником в Приморье приехала мама, которая его забрала домой. Однако домой он не попал, а остался в Москве.

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