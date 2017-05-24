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В разных районах Владивостока почти одновременно произошло два одинаковых ДТП

На "зебрах" сбиты женщины-пешеходы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Вечером во Владивостоке почти одновременно в разных концах города произошло два похожих ДТП: автолюбители на нерегулируемых пешеходных переходах сбили женщин-пешеходов. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, авария в 19:05 произошла около дома №91 по проспекту Красного Знамени. Здесь попавшая под колеса Honda CR-V (за рулем был 32-летний мужчина) женщина получила закрытый перелом правой голени и была госпитализирована.

Второй наезд произошел в районе дома по Фадеева,16 около 19:50. За рулем двигавшегося в сторону Спортивной автомобиля Honda Fit был 27-летний мужчина.Сбитая женщина получила сотрясение мозга. Она направлена на амбулаторное лечение.

Детали этих ДТП выясняются, обстоятельства уточняют специалисты.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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